Final Fantasy VII Remake'in Dosya Boyutu Belli Oldu

Gelişen teknoloji ile oyunların artık devasa boyutta boş alana ihtiyaç duymaya başlamaları, ortak sorunumuzu daha da büyük bir sorun haline getirdi. Müjdeler(!) olsun ki sorunumuzun sıradaki parçası Final Fantasy VII Remake olacak.

Bildiğiniz gibi Final Fantasy VII Remake bölümler halinde satışa sunulacak. Midgar şehrinde geçecek olan ilk bölüm için verilen tarih ise 10 Nisan 2020. Bu tarihte oyun öncelikle PlayStation 4 için satışa sunulacak.

Görselliği ile bizleri büyüleyen oyunun ekran görüntülerine, oynanış videolarına ve fragmanlarına bakarken cevabını çok merak ettiğimiz "Bu oyun ne kadar bir alan kaplayacak acaba?" şeklinde bir soru vardı. Bugün bu soru cevabını buldu.

Reddit ve Twitter üzerinden Final Fantasy VII Remake oyununun kutusunun arkasıyla ilgili bir görsel paylaşıldı. Japonca versiyonuyla ilgili olarak paylaşılan bu görselde, oyunun ihtiyaç duyacağı boş alanın en az 100 GB olacağı görülüyor. Bir diğer detay ise çift disk olarak geleceğini ortaya koyuyor.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7 — Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020

Ancak Final Fantasy VII Remake PlayStation 4 konsolunda 100 GB üstünde alan kaplayan ilk oyun değil. Mesela Final Fantasy XV tüm indirilebilir içerikleriyle 100 GB civarı bir alana ihtiyaç duyuyor. Listede Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warfare ve Destiny 2 gibi oyunlar da var. The Last of Us Part II de bu oyunların arasına şimdiden adını yazdırmış olabilir. Çünkü, PlayStation 4 için çift diskle çıkacak bir diğer oyun olacak.