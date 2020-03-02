Final Fantasy VII Remake'in Oynanabilir Demosu Yayınlandı

Bu yılın sabırsızlıkla beklenen oyunlarından bir tanesi de Final Fantasy VII Remake. Büyük buluşmaya hemen hemen bir aylık bir süreç kaldı. Geliştirilmesine devam edilen oyun, 10 Nisan 2020 tarihinde öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulacak ama bunun öncesinde bir deneme şansınız var. Final Fantasy VII Remake demosu şu an itibarıyla PlayStation mağazası üzerinden indirilebilir.

Oynanabilir demonun yayınlanacağı aslında oldukça uzun bir zamandır biliyordu. Gamstat sitesinin veri tabanında ortaya çıkan listeleme ile öğrenmiştik ama ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir duyuru yapılmamıştı. Oyunun çıkışından birkaç gün önce veya aynı gün yayınlanacağı tahmin ediliyordu. Square Enix ise bugün itibarıyla demoyu beğenimize sunuverdi. Eğer isterseniz, şu anda PlayStation Store mağazasından indirebilirsiniz. Boyut olarak 7.5 GB görünüyor. Eğer demoyu 11 Mayıs 2020 tarihinden önce indirirseniz, Final Fantasy VII Remake ile çıkacak olan özel bir temayı da indirme hakkınız olacak.

Oynanabilir demo, Mako Reactor 1 bombardımanı görevinin olduğu ilk bölümü tamamıyla oynatıyor. Cloud dahil birçok önemli Final Fantasy VII karakterini görebileceksiniz. Ayrıca orijinal oyundaki gibi Guard Scorpion ile olan savaşı da yapabileceksiniz.

Son olarak, oynanabilir demoda kaydedeceğiniz ilerleme hiçbir şekilde tam sürüme aktarılmayacak. Diğer bir deyişle, Final Fantasy VII Remake çıktığında her şeye baştan başlamak zorunda kalacaksınız.