Final Fantasy VII Remake Oynanış Videosu Beğeni Rekoruna Koşuyor!

Final Fantasy VII’nin merakla beklenen versiyonunun oynanış görüntüleri nihayet yayınlandı. Oyunun geliştiricisi Square Enix’in Twitter’dan paylaştığı Final Fantasy 7 Remake gameplay videosu beğeni rekoru kırdı.

İlk olarak 1997 senesinde Playstation oyun konsoluna çıkış yapan rol yapma oyunu Final Fantasy’nin günümüz teknolojileriyle yeniden hazırlanan özel sürümü Final Fantasy VII Remake’i nihayet görebildik. Oyuncular tarafından serinin en iyi senaryoya sahip oyunu olarak tanımlanan Final Fantasy 7’nin yenilenen sürümü hatırlayacağınız üzere 2015’de Electronic Entertainment Expo (E3) etkinliğinde duyurulmuş ancak oynanışı gösteren görüntüler paylaşılmamıştı. Sony’nin ikinci State of Play canlı yayınında paylaşılan kısa ancak nefes kesen trailer ile merakları gideren Square Enix, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Hayranların favori karakterleri Cloud, Aerith ve Sephiroth’u da içeren yüksek çözünürlüklü sinematikte savaş mekaniğinin nasıl çalışacağı da gösteriliyor. Görünün o ki, sırayla düşmana karış savaşmak yerine Kingdom Hearts III’deki gibi gerçek zamanlı olarak savaşılabilecek.

Here's the Teaser Trailer for #FinalFantasy VII Remake that was introduced just now at #StateofPlay.



Most of the plans are already in place in the run up to launch, so please bear with us a little longer until we can release more information next month – Tetsuya Nomura #FF7R pic.twitter.com/LLMqWw8e9x