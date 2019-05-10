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  4. Final Fantasy VII Remake Oynanış Videosu Beğeni Rekoruna Koşuyor!

Final Fantasy VII Remake Oynanış Videosu Beğeni Rekoruna Koşuyor!

Erkan Calp
Erkan Calp - | Oyun

Final Fantasy VII’nin merakla beklenen versiyonunun oynanış görüntüleri nihayet yayınlandı. Oyunun geliştiricisi Square Enix’in Twitter’dan paylaştığı Final Fantasy 7 Remake gameplay videosu beğeni rekoru kırdı.

İlk olarak 1997 senesinde Playstation oyun konsoluna çıkış yapan rol yapma oyunu Final Fantasy’nin günümüz teknolojileriyle yeniden hazırlanan özel sürümü Final Fantasy VII Remake’i nihayet görebildik. Oyuncular tarafından serinin en iyi senaryoya sahip oyunu olarak tanımlanan Final Fantasy  7’nin yenilenen sürümü hatırlayacağınız üzere 2015’de Electronic Entertainment Expo (E3) etkinliğinde duyurulmuş ancak oynanışı gösteren görüntüler paylaşılmamıştı. Sony’nin ikinci State of Play canlı yayınında paylaşılan kısa ancak nefes kesen trailer ile merakları gideren Square Enix, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Hayranların favori karakterleri Cloud, Aerith ve Sephiroth’u da içeren yüksek çözünürlüklü sinematikte savaş mekaniğinin nasıl çalışacağı da gösteriliyor. Görünün o ki, sırayla düşmana karış savaşmak yerine Kingdom Hearts III’deki gibi gerçek zamanlı olarak savaşılabilecek.

 

Tüm zamanların en sevilen Japon rol yapma oyunu Fantasy VII’nin Remake sürümü hakkında daha detaylı bilgiyi Haziran ayında düzenlenecek E3 fuarında görmemiz kuvvetle muhtemel.

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