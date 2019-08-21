Final Fantasy VIII Remastered'ın Çıkış Tarihi Duyuruldu

Square Enix birçok Final Fantasy oyununu mevcut nesle HD Remastered olarak taşımıştı. Ancak oyuncular her defasında Final Fantasy VIII Remastered için bir duyurunun yapılmasını beklemişlerdi. Japonya menşeli yayıncı en nihayetinde hayranların beklentilerini E3 2019 fuarı sırasında karşılamış ve Final Fantasy VIII Remastered duyurusunu gerçekleştirmişti. GamesCom 2019 fuarında ikinci bir müjdeli duyuru yapan Square Enix, oyunun çıkış tarihini 3 Eylül 2019 olarak belirtti.

1999 yılında çıkmış olan Final Fantasy VIII, serideki sekizinci ana oyun oluyor. Bilim-kurgu elementlerinin olduğu isimsiz fantastik bir dünyada geçen oyunda, Squall Leonhart liderliğindeki bir grup paralı askerin hikayesi anlatılıyor. Paralı asker grubu, zamanı kısaltmak isteyen Ultimecia isimli bir büyücü ile çatışma halindedirler.

PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için satışa sunulacak olan oyun, geliştirilmiş görseller, HP ve ATB kademelerini sonuna kadar dolduracak olan savaş yardımcısı, çatışmadan keşif yapmayı isteyen oyuncular için özel bir seçenek ve üç kat hız desteği gibi yeniliklerle gelecek.

Son olarak, 4Gamer.net sitesi Final Fantasy VIII Remastered için sekiz dakikalık bir oynanış videosu yayınladı. Eğer oyunun karşınıza nasıl geleceğini merak ediyorsanız, aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!