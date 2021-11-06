Final Fantasy XIV Genişleme Paketi Endwalker Ertelendi!

Final Fantasy XIV genişleme paketi Endwalker'ın bu ayın sonlarında piyasaya sürüleceği belirtilmişti ancak video oyununun şimdiye kadarki muhtemelen en büyük genişleme paketinin ertelenmesine karar verildi.

Endwalker, video oyununa yalnızca yeni özellikler kazandırmakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda video oyununun 2010 yılındaki hikayesini de tamamlıyor.

Final Fantasy XIV Genişleme Paketi Ne Zamana Ertelendi?

Square Enix'in uzun zamandır oyuncular tarafından beğenen video oyunu artık 10 yaşını geçmiş bulunuyor. Son paylaşılan raporlar da video oyununun bir noktada sorunlu olan lansmanına rağmen serinin en çok kâr elde ettiren video oyunu olduğunu ortaya çıkardı. Bir sonraki genişleme paketinin yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğinden ötürü birçok eski oyuncu geri döndü ve bu da geçen yıl oyuna olan ilgide büyük bir artışın meydana gelmesini sağladı.

Square Enix, erteleme kararını yayımlamış olduğu yeni bir blog yazısında ve oyunun yapımcısı Naoki Yoshida ile yaptığı en son canlı yayında bildirdi. Duyuruya göre Final Fantasy XIV: Endwalker'ın çıkışı, başlangıçta belirtilen 23 Kasım'dan iki hafta sonrasına ertelendi. Bu, genişleme paketinin 2 hafta gecikme ile geleceğini yani 7 Aralık 2021'de oyuncular ile buluşacağı anlamına geliyor.

Final Fantasy XIV: Endwalker'ın artık PC, MacOS, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 7 Aralık 2021'de çıkması planlanıyor.

Yoshida, yeni genişleme paketinin tutarlı olmasını sağlamak için stüdyoya yeterli zaman vermek istediğini söyledi. Genişleme paketinin olabilecek en iyi şekilde çıkmasını sağlamak için harcanan zamanın geliştirici ekibin hatalar ve güvenlik tarafına daha az ağırlık vermesine neden olduğunu belirten Yoshida, ek sürenin geliştiricilerin genişleme paketinin daha kusursuz olmasını sağlayacağını öne sürdü.

Çıkış tarihinde yapılan değişiklik, ön sipariş verenlerin erken erişim tarihinin de ertelendiği anlamına geliyor. Erken erişim, yeni alınan karar nedeniyle 3 Aralık 2021'de başlayacak. Square Enix, Endwalker'ın lansmanından sonra yayımlanacak ilk iki güncellemenin tarihini de verdi. 6.01 yaması 21 Aralık 2021'de, 6.05 yaması ise 4 Ocak 2022'de çıkacak.

Endwalker'ın çıkış tarihine bu kadar az bir zaman kalmışken duyurulan Final Fantasy XIV genişleme paketi kararı pek çok oyuncu için şaşırtıcı oldu. Neyse ki oyuncuların bugüne kadarki en büyük genişleme paketini deneyimlemeye başlamak için beklemesi gereken süre çok uzun değil. Oyuncuların önünde artık fazladan iki hafta daha var, bu iki haftadan sonra eski oyuncular da dahil olmak üzere her oyuncu genişleme paketini deneyimlemeye başlayabilecek.