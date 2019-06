Final Fantasy XIV Online Televizyon Dizisi Haline Getiriliyor

Final Fantasy serisi oyun dünyasının hem en uzun soluklu hem de en kaliteli serilerinden bir tanesi. Her bir oyunun bağımsız olmasından dolayı istediğiniz oyundan seriye giriş yapabilmeniz mümkün oluyor. Yani hayatınızda hiçbir Final Fantasy oyunu oynamadıysanız, gözünüze kestirdiğiniz herhangi bir tanesini hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Bununla birlikte size güzel de bir haber verelim. Her bir oyununda sanatsal hikaye anlatımının olduğu seri, yakında Final Fantasy XIV Online ile bir kez daha televizyon ekranına gelecek. Yani oynamak istemezseniz, bunun yerine izleyebilirsiniz!

Square Enix, Sony Pictures Television ve Hivemind ortaklığında hazırlanacak olan yeni televizyon dizisi, Eorzea bölgesinde geçecek ama özgün bir hikaye anlatımı olacak. Oyunun karakterlerinden esinlenmelerin olmasının yanı sıra Magitek de karşımıza çıkacak. Magitek, Final Fantasy VI oyunundan bu yana serinin her oyununda karşımıza çıkan bir teknolojik ilerleme. Makineleri ve cihazları çalıştırmaya yarayan büyü veya benzeri enerjilerin kullanımına dayanıyor.

Çatışma içerisinde olan bir diyara barışı getirmek için büyü ve teknoloji arasında verilen mücadelenin anlatılacağı söylenen televizyon dizisinde, Final Fantasy XIV oyununda gördüğümüz karakterlerin yanı sıra daha önceden görmediğimiz karakterler de olacakmış. Bununla birlikte serinin hayranlarının favorisi olan Chocobo ve Cid de dizide görüneceklermiş.

Hivemind bildiğiniz gibi Netflix'in The Witcher ve Amazon Prime'ın The Expanse projelerinin arkasındaki şirket ve hal böyle olunca, Final Fantasy televizyon dizisinin bu iki servisten birinde yayınlanması pek bir sürpriz olmayacaktır. Öte yandan Amazon Prime şu sıralar Sony TV ile Wheel of Time adaptasyonu ve büyük bütçeli Lord of the Rings projeleri üzerinde de çalışıyor. Bu açıdan bakınca Final Fantasy XIV Amazon Prime için iyi bir alternatif olsa da yayıncı birçok fantastik projeyi aynı anda izleyicilere sunarak birbirlerini baltalamalarını istemiyor. Bu nedenle de Final Fantasy XIV televizyon dizisi büyük ihtimalle Netflix üzerinden yayınlanacaktır. Kaldı ki Netflix tarafında Final Fantasy XIV: Dad of Light da bulunduğu için bu ihtimal epey bir kuvvetleniyor.

Televizyon dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağına dair şimdilik herhangi bir çıkış aralığı dahi verilemiyor. Yapım aşamasına henüz geçilmemiş olmasının yanı sıra henüz herhangi bir distribütör ile anlaşmaya varılamamış olduğunu düşünürsek, önümüzdeki seneyi beklemek gerekebilir. Gelişmeler için takipteyiz.