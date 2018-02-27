Final Fantasy XV'in Demosu Yayınlandı!

Rol yapma türünün vazgeçilmezi Final Fantasy serisinin son oyunu Final Fantasy XV, yaklaşık iki yıl önce konsollar için piyasaya sürülmüştü. Yakın zaman sonra PC platformu için de yayınlanacak olan oyun için bugün oynanabilir bir demo yayınlandı.

İlk olarak 1987 yılında piyasaya sürülen Final Fantasy, Square Enix’in batmadan önceki son çaresi olarak raflardaki yerini almış ve beklenmedik bir başarı yakalamıştı. Atmosferi ve geçtiği evrenle birçok oyuncu tarafından oldukça sevilen seri, 1987 yılından sonra onlarca başka oyunla sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Son olarak 29 Kasım 2016 tarihinde Playstation 4 ve Xbox One platformu için piyasaya sürülen serinin son oyunu Final Fantasy XV, başarılı grafikleri, oynanışı ve müzikleriyle büyük beğeni toplamıştı. Konsol çıkışının ardından iki yıl geçmişken PC platformu için de yayınlanmak üzere olan oyun için bugün oynanabilir bir demo yayınlandı.

Yaklaşık 21GB boyutunda olan demonun, oyunun ilk dakikalarını göstereceği söylenirken, oyuncuların Final Fantasy XV’e dair bütün detayları demo sayesinde deneyimleyebilecekleri söylendi. Steam üzerinden edinilebilecek olan demoyu indirmek için hemen aşağıda yer alan “indir” tuşuna basmanız yeterli.

Final Fantasy XV Sistem Gereksinimleri:

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows® 7 SP1/ Windows® 8.1 / Windows® 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-2500（3.3GHz and above）/ AMD FX™-6100 （3.3GHz and above）

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 760 / NVIDIA® GeForce® GTX 1050 / AMD Radeon™ R9 280

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 720p 30fps

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