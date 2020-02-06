Final Fantasy XV ve Dahası Bu Ay Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft, bu ayın yeni Xbox Game Pass oyunlarını duyurdu. Final Fantasy XV, Wolfenstein: Youngblood, Death Squared ve Death's Gambit, servis abonelerine sunulacak.

Final Fantasy XV - 6 Şubat 2020 - PC ve Xbox One

Final Fantasy XV, Lucis kraliyet ailesinin korumakta olduğu büyülü kristalin kontrolünü eline geçirmek isteyen Niflheim imparatorluğunun hüküm sürdüğü hayali Eos gezegeninde geçiyor. Niflheim imparatorluğunu başkente saldırıyor ve kristali çalıyor. Bu olay sonrasında, Lucian tahtının varisi olan ana karakteriniz Noctis, hem kristali geri almak hem de imparatorluğu bertaraf etmek için beraberindeki üç arkadaşı Gladiolus, Ignis ve Prompto ile yola çıkıyor.

Wolfenstein: Youngblood - 6 Şubat 2020 - PC ve Xbox One

Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein II oyunundaki olayların on dokuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. BJ Blazkowicz, Nazi işgali altındaki Paris şehrinde bir görevden sonra ortadan kayboluyor. Bu olay üzerine, annesi ve babası tarafından yıllar boyunca eğitilen ikizler Jess ve Soph Blazkowicz babalarını kurtarabilmek için yola çıkıyorlar.

Death Squared - 13 Şubat 2020 - Xbox One

Death Squared, ister tek başınıza isterseniz de dört kişiye kadar kooperatif olarak oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu. Amaç ise yönettiğiniz robotu renkler ile kodlanmış hedefe yönlendirmek ama yol üstesinden gelmek için akıllıca çözümler bulmanızın gerekeceği tehlikeler ve tuzaklar ile dolu olacak.

Death's Gambit - PC

Death's Gambit, Rol Yapma Oyunu ögeleri barındıran 2B bir platform-aksiyon oyunu. Ölümsüzlük vaadi üzerine, Death'in sağ kolu olarak Siradon diyarının kalbine uzanacağınız zorlu bir macera sizi bekliyor. Bu macera boyunca diyarın ölümsüz muhafızları ile mücadele etmeniz de gerekecek.

Bu arada, bu ay içerisinde Disney Epic Mickey 2, Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, RAGE ve Shadow of the Tomb Raider Xbox Game Pass servisinden çıkacak.

Son olarak, 14 - 17 Şubat 2020 tarihleri arasında Bleeding Edge oyununun ilk kapalı beta testi de düzenlenecek. Eğer oyunu Steam üzerinden satın almışsanız veya teknik alfa testine Windows 10 veya Xbox One üzerinden katılımda bulunmuşsanız veya Xbox Game Pass abonesiyseniz katılımda bulunabileceksiniz. Steam kullanıcıları testin başlamasına yakın bir zamanda kütüphaneleri üzerinden, Windows 10 ve Xbox One kullanıcıları ise Microsoft Store üzerinden kapalı beta dosyasını indirebilecekler.