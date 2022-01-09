Finalleri Uzaktan Yapacak Üniversiteler Belli Oldu

Finalleri uzaktan yapacak üniversiteler duyuruldu. Bazı üniversiteler, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı Omicron nedeni ile sınavları uzaktan yapma kararı alırken bazıları ise yüz yüze yapmaya devam edecek. Üniversiteler tarafından alınan karara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İlk olarak 24 Kasım 2021 tarihinde Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, kısa süre içerisinde Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Yüksek bulaşıcılık oranı ile dikkat çeken varyant, vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde artmasına neden oldu. Bunun üzerine bazı üniversiteler birtakım kararlar aldı.

Finalleri Uzaktan Yapacak Üniversiteler Açıklandı

Hürriyet'teki habere göre Koç Üniveristesi, 7 Ocak 2022 tarihine kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer derslerin tamamının çevrim içi ortamda yapılmasına karar verdi. Üniversite, 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl sonu sınavlarının uzaktan yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi, 4 Ocak 2022 tarihine kadar derslerin uzaktan işleneceğini, talebe göre etkinliklerin de erteleneceğini açıkladı. Finaller ise dersi veren akademisyenin kararına bırakıldı. Yani akademisyenler, yarıyıl sonu sınavlarını uzaktan veya yüz yüze yapabilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, derslerin uzaktan işleneceğini, yarıyıl sonu sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına karar verdi. Üniversite, atölye ve sahtelerin ise seyreltilmiş olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Yeni karar alınma ihtimalinin olduğunu belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi, sağlık kurulunun her pazartesi günü toplanarak bir karar aldığını, son alınan karara göre uygulamalı olmayan derslerin çevrim içi olarak işleneceğini, finallerin yüz yüze yapılacağını fakat önümüzdeki pazartesi yeni bir kararın alınabileceğinin altını çizdi.

Yarıyıl sonu sınavlarının seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze şeklinde yapılacağını duyuran Sabancı Üniversitesi, sınıflardaki oturma düzenlerinin gerekli sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlendiğini ifade etti.

Finalleri Yüz Yüze Yapacak Üniversiteler Listesi