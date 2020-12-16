Financial Times Yılın Kişisi İçin İki Türk Bilim İnsanını Seçti

Dünyanın en popüler gazetelerinden bir tanesi olan Financial Times, Yılın Kişisi için yeni tip koronavirüs aşısını bulan iki Türk bilim insanını seçti. Financial Times Gazetesi tarafından 2020 yılında Yılın Kişisi seçilen Türk bilim insanları ile ilgili detaylar haberimizde.

Financial Times Yılın Kişisi İçin Özlem Türeci ile Uğur Şahin’i Seçti

Financial Times, 2020 yılında Yılın Kişisi için Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'yi seçti. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci, yeni tip koronavirüs aşısını bulmalarının hemen ardından dünya genelinde adından söz ettirmeyi başarmışlardı.

İngiltere merkezli popüler gazete Financial Times, yeni tip koronavirüs aşısını bulan iki Türk bilim insanı ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"BioNTech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken, 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu. Dr. Şahin, “Gergindik” diye itiraf ediyor. Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22.000'den fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmesine rağmen Şahin “insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı" dedi. Yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor. Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor."

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı geçtiğimiz günlerde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay almıştı. FDA tarafından yapılan açıklamada geliştirilen aşının 16 ve üzeri yaştakilere yapılabileceği belirtilmişti. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen aşının etkililik oranı yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Prof. Dr. Uğur Şahin'in FDA onayı ile ilgili yaptığı açıklamaya göz atmak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.