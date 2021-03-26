Firavun Tutankamon'un Babasının Yüzü Yeniden Canlandırıldı!

Bilim insanları, firavun Tutankamon'un babasının yüzünü yeniden canlandırdı. Yeniden canlandırma sonucunda elde edilen görüntü, ikisinin de aynı sivri burna ve kafatası şekline sahip olduğunu gösteriyor.

Firavun Tutankamon'un Babasının Yüz Rekonstrüksiyonu

Bilim insanları yaklaşık 100 yıl önce Krallar Vadisi'nde (Firavunlar Vadisi olarak da bilinir) keşfedilen bir kafatasını milattan önce 1353'ten 1335'e kadar hüküm süren firavun Akhenaten'in yüzünü canlandırmak için kullandı.

Yeniden canlandırma ile elde edilen görüntü, firavunun uzun bir çenesinin olduğunu ve kafatası şeklinin Tutankamon'un kafatası şekline çok benzediğini ortaya çıkardı. İkisinin burnu da sivrilik açısından oldukça benzerlik taşıyor.

Yüz rekonstrüksiyonunun tamamlanmasının aylar sürdüğü belirtildi. Araştırma ekibi diğer canlandırma işlemlerinden farklı olarak firavunun sadece yüzüne odaklandığı için firavunun kafasındaki saç ve üzerindeki takı ve diğer unsurlara yer verilmedi.

Akhenaten'in yeniden canlandırılan yüzü, FAPAB Research Center (Forensic Anthropology, Paleopathology and Bioarchaeology Research Center) tarafından oluşturuldu. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için 1907 yılında keşfedilmiş bir kafatasından yararlanıldı.

Kalıntılar, Tutankamon'un mezarının yalnızca birkaç metre ötesindeki KV55 olarak bilinen mezarlıkta bulundu ve bu da araştırmacıların onun ünlü firavunun babası olduğunu düşünmesine neden oldu. KV55'in bulunmasından yaklaşık bir asır sonra modern teknoloji sayesinde onun ünlü firavunun biyolojik babasının olduğunu gösteren bir DNA analizi yapılmıştı ve genetik sonuçlar bir dönem bazı uzmanların eleştiri konusu olmuştu.

Bilim insanları, yüzü yeniden canlandırırken hem doku kalınlığını hem de yüz kaslarını dikkate almak için projede Manchester metodunu kullandı. Çalışmada yer alan ekip söz konusu yüz rekonstrüksiyonunun dünya tarihindeki en büyük tartışmalara konu olan ve dünyanın en önemli mumyalarından birini yeniden hayata getirdiğini ifade etti.

Yeniden canlandırılan yüzü, onun hangi rahatsızlıklara karşı mücadele ettiği hakkında da birtakım ipuçları verdi. Bazı uzmanlar, Tutankamon'un ensest ilişkisinin bir sonucu olarak erken ölüme neden olacak sağlık sorunu da dahil olmak üzere sayısız sağlık sorunu ile doğduğunu düşünüyor.

Peki, sizin söz konusu yeniden canlandırma ve Tutankamon hakkında düşünceleriniz neler? Yeniden canlandırma işlemi ile ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.