Firefox 61 Yayınlandı! Hemen İndirin

Mozilla tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından bir tanesi olan Firefox için yeni güncelleme yayınlandı. Firefox 61 adı altında yayınlanan güncellemeyle birlikte tarayıcıya birçok yenilik geldi.

Birkaç hafta önce 26 Haziran tarihinde yayınlanacağı söylenen güncelleme, bugün itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Windows, Linux ve Mac platformları için indirilebilir hale getirilen Firefox 61’in önemli performans artışları sunacağı söylenirken, OperSource entegrasyonu birçok kullanıcı tarafından sevinçle karşılandı.

Firefox 61’in Windows ve Linux platformlarında sekmeler arasında daha hızlı geçiş sunacağı kaydedilirken, Quantum CSS geliştirmeleriyle birlikte daha hızlı sayfa render alınacağının altı çizildi. Dahası WebExtensions’ın artık macOS’de kendi işlemleriyle çalışabileceği, Transport Layer Security 1.3’ün varsayılan olarak etkinleştirilebileceği, karanlık temanın tüm kullanıcılar için daha tutarlı halde kullanılabileceği ve yine macOS üzerinden URL’lerin sayfa eylemleri menüsünde görülebileceği ifade edildi.

Fifrefox 61 ile gelen bir diğer ilginç değişiklik ise FTP alt kaynakları üzerine oldu. Artık http ve https kullanan internet sitelerinin, ftp alt kaynaklarının güvenlik sebebiyle engelleneceği vurgulandı. Bunun dışında, Sayfa Eylemleri menüsü aracılığıyla web siteleri tarafından sunulan OpenSearch eklentilerinin kurulumunun kolaylaştığı, kullanıcıların ana sayfalarını Ev olarak adlandırılan yeni Tercihler bölümüne uyarlamak için ayarlara taşındığı ve Geliştirici Araçları Ağı'na bant genişliğini azaltmaya izin veren yeni bir panel eklendiği söylenenler arasında yer aldı. Tarayıcının son sürümüneyse hemen aşağıda yer alan Mozilla Firefox indir tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.