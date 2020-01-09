Firefox 72 Yayında, Hemen İndirin!

Mozilla, Windows, Mac ve Linux kullanıcıları için telemetri verilerinin silinmesi gibi yeni seçenekler de dahil olmak üzere Firefox web tarayıcısının 72 sürümünü yayınladı.

Tarayıcının son sürümü, web siteleri tarafından oluşturulan bildirim isteklerini daha az rahatsız edici ve müdahaleci hale getirmek için güncelleştirmelere sahip. Belirli bir siteden bildirim almak isteyip istemediğinizi sormak için ekranda açılan bir mesaj yerine Firefox, bildirimlerin kullanılabilir olduğunu bildirmek için adres çubuğunda bir simge gösterecek.

Güncel Gizlilik Seçenekleri

Firefox 72'nin en ilginç özelliklerinden biri, yılın başında yürürlüğe giren Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası'na (CCPA) yanıt olarak geliyor. Kaliforniya'ya özgü olan Tüketici Gizlilik Yasası, insanlara şirketlerin kendileri hakkında toplanan verileri silmelerini isteme hakkı veriyor. Mozilla, yalnızca Kalifornia'daki bu yasaya uymakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında kullanıcılara da aynı seçeneği sunuyor.

Firefox 72 yüklendiğinizde, Mozilla şirketinden tarayıcı aracılığıyla topladığı telemetri verilerini silmesini isteme hakkınız bulunuyor.

Kullanıcılar tarafından tam not alan Firefox 72 için ileriki günlerde bakalım hangi güncellemeler gelecek?