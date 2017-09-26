Firefox Adobe Flash Desteğini Kesiyor

Android işletim sistemli mobil cihazlar için en önemli uygulamalardan birisi Adobe'un Flash Player'ı idi. 2012'ye kadar Adobe tarafından resmi olarak desteklenen bu yazılım artık Firefox'tan kalkıyor.

Mozilla'nın Firefox 56 olarak adlandırdığı yeni sürümde Adobe Flash Player'ın yer almamasının en büyük sebebi ise HTML 5 standardının kullanım oranının son yıllarda aşırı derecede artış göstermesi. Çünkü HTML 5, 2004 yılında ilk geliştirildiğinden bu yana daha da geliştirilerek web tasarımcılar ve web tasarımı yaptıran işletmeler için oldukça ideal bir duruma geldi. Üstelik flash, javascript gibi ek yazılımlara da ihtiyacı azaltarak pratik bir kullanım sağlıyor. Tüm bunların sonucunda firmanın yaptığı açıklama sonucunda 2020'ye kadar Flash desteğinin tüm platformlardaki Firefox'lardan kaldırılacağı da ortaya çıktı.

Firefox 56 çalışabilmesi için en az Android 4.1 işletim sistemi yüklü bir mobil cihaz gerektiren ilk internet tarayıcı versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Android 4.1'den sonraki işletim sistemleri Adobe Flash'ı resmi olarak desteklemediği için de bu iki kararın birbiriyle bağımlı olduğu görülüyor. Firefox'un 56 numaralı sürümü an itibarıyla beta aşamasında fakat bu ayın sonlarında tam sürüm olarak karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Daha detaylı bilgiler için Firefox'un resmi sitesini bu linkten ziyaret edebilirsiniz.