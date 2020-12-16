Firefox Android Sürümüne Yeni Özellikler Eklendi!

Firefox, salı günü yayımlamış olduğu duyuruda web tarayıcısının Android işletim sistemli akıllı telefonlara özel olarak geliştirilmiş sürümünün 84 numaralı güncellemesinin yayımlandığının müjdesini verdi. Güncelleme notları çok uzun olmasa da bu güncellemenin küçük veya önemsiz yenilikler aldığının anlamına gelmiyor. Yeni güncelleme eşliğinde gelen özellikler, Firefox Android sürümü kullanan birçok akıllı telefon kullanıcısını mutlu etti.

Firefox Android Sürümünün Yeni Güncellemesi Neler Sunuyor?

Birçok internet kullanıcısı için söz konusu web tarayıcısı olduğunda ilk sırada gelen Mozilla Firefox, Android işletim sistemine özel olarak geliştirilen sürümünü kullanan kişilerin kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni bir güncelleme yayımladı.

Web tarayıcısının 84 numaralı güncellemesinin en heyecan verici özelliklerinden biri, kullanıcı tarafından açılan sekmelerin yan yana listelenmesi oldu. Eski sekme görünümü hala varsayılan bir görünüm olmaya devam ediyor fakat üç noktanın üzerine dokunarak sekme görünümünü değiştirme gibi bir şansınız bulunuyor. Firefox’un Android versiyonunun aldığı yeni sekme görünümünün mobil kullanıcıların sekmeler arasında eskisinden çok daha kolay bir şekilde dolaşmasını sağlaması bekleniyor.

Bu özellik, Android kullanıcılarına sunulan ilk büyük özellik değil ancak mobil tarayıcısında gezerken çok fazla sekme açan ve açık sekmeler arasında hızlı bir şekilde dolaşmak isteyeler için sürecin daha basit bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Kullanıcılara Çok Büyük Kolaylık Sunuluyor

Android kullanıcıları için mobil uygulamada yapılan diğer yenilikler içerisinde indirilen dosyaları uygulama içerisinde silme ve ekranı kaydırma animasyonunu daha akıcı bir hale getirilmesi yer alıyor. Web sitelerine Mozilla Firefox’un mobil sürümünü kullanarak ziyarette bulunan ve web sitelerinden indirdiği dosyaları silmek isteyen kişilerin artık uygulamadan ayrılması gerekmiyor.

Firefox, mobil kullanıcılara artık indirilen dosyaların tamamı uygulamadan ayrılmadan silme imkanı tanıyor. Uygulamadan ayrılmadan dosya silmenin yanı sıra ekran kaydırma animasyonunda birtakım iyileştirmelere gidildi. Uygulamanın mobil sürümünü kullanırken ekran kaydırıldığında web tarayıcısının artık çok daha akıcı bir animasyona sahip olduğu görülüyor.

Web tarayıcısına bir önceki güncellemede yalnızca “https” web sitelerini ziyaret etme ve yakınlaştırma özellikleri eklenmişti. Tarayıcı dün yayımlanan güncelleme ile tarayıcının işlevsellik bakımından çok daha iyi bir hale gelmesini sağlamış oldu. Sizin bu yenilikler hakkında düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.