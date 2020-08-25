Firefox Android Sürümü İçin Büyük Bir Güncelleme Yayımlandı

Mozilla, Firefox Android sürümü için büyük bir güncelleme yayımladı. Firefox'un Android uygulaması için yayımlanan güncelleme gizlilik, eklenti, güvenlik ve tasarımsal açıdan çok büyük yenilikler sunuyor. Popüler web tarayıcısı Firefox'un Android için yayımlanan güncelleme ile ilgili detaylar haberimizde.

Firefox Android Sürümü Güncellemesi Neler İçeriyor?

"Firefox Daylight" olarak adlandırılan güncelleme Firefox uygulamasında gizlilik, eklenti güvenlik ve tasarımsal açıdan birtakım değişikliğe neden oldu. Firefox'un Android uygulamasında gerçekleşen en önemli değişiklik varsayılan olarak etkin olan ETP yani Gelişmiş İzleme Koruması'dır.

Firefox uygulaması sahip olduğu Gelişmiş İzleme Koruması sayesinde çevrim içi izleyiciler engelleniyor. Güncelleme ile birlikte Gelişmiş İzleme Koruması varsayılan olarak standart seçeneği etkin olarak ayarlandı. Standart seçeneği, Sıkı seçeneğine göre daha az çevrim içi izleyiciyi engeller, sayfalar ise normal şekilde yüklenir.

İsterseniz ayarlar kısmından "Sıkı" seçeneğini seçebilirsiniz. Sıkı seçeneği, daha fazla çevrim içi izleyiciyi, reklamı ve açılır pencereyi engeller. Bu seçenek sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlar ama bazı web siteler düzgün çalışmayabilir. Yani bu Sıkı seçeneği aktifken bazı web sitelerinde sorun yaşayabilirsiniz.

Firefox uygulaması yeni yayımlanan güncelleme ile birlikte gizli ve normal pencere arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Uygulamanın eklenti sayfasına birçok eklenti eklendi. Uygulamanın eklentiler sayfasında Block Origin, Dark Reader, Privacy Badger, HTTPS Everywhere, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition ve Privacy Possum olmak üzere toplamda 9 adet eklenti yer alıyor.

Gizlilik ve güvenlik ile ilgili yeniliklerin yanı sıra birtakım tasarımsal değişiklikler de yapıldı. Firefox uygulamasında artık adres çubuğu ekranın alt kısmında yer alıyor. Adres çubuğunun alt kısımda yer alması tek el ile kullanımı büyük ölçüde kolaylaştırıyor ancak bu değişiklik bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyeceğinden ötürü seçenek sunuluyor. İsterseniz yeniden ekranın üst kısmında görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca Firefox'un Android uygulamasına gelen güncelleme ile birlikte karanlık mod desteği de sunuldu.