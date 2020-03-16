Firefox, Facebook Container Adlı Bir Uygulama Yayınladı

Firefox internet tarayıcısı yeni bir sürümünü yayınladı. Yayınlanan yeni sürümün en çok dikkat çeken özelliği, Facebook'un sizi internette izlemesini engelleyen bir uygulamaya sahip olması. Facebook konteynır adı verilen yeni uygulama, Firefox 74 sürümüyle beraber kullanıcılara sunuldu.

Facebook konteynır, Facebook'un sizi internet üzerinde izlemesini engelleyen bir özellik. Facebook harici bir siteden, Facebook hesabınıza erişim, beğeni ve yorumları otomatik olarak engelleyen uygulama, pek çok kullanıcı tarafından tam not alacak gibi görünüyor.

Eklenti Yüklemek için Kullanıcı Onayı Gerekecek

Firefox tarafından yayınlanan uygulama, aynı zamanda Instagram ve Facebook Messenger uygulamaları için de geçerli olacak. Bu özelliğin yanı sıra Firefox 74 sürümünde, kullanıcıların beğeneceği daha pek çok özellik bulunuyor. İşte Firefox 74 sürümünde bulunan özelliklerden bazıları;