Firefox Focus Tasarımı Baştan Aşağı Yenilendi

Gizlilik odaklı mobil tarayıcı Firefox Focus tasarımı yenilendi. Bunun yanı sıra popüler web tarayıcısının logosu değiştirildi ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek bazı özellikler eklendi.

Firefox Focus Tasarımı Değişti ve Yeni Özellikler Eklendi

Mozilla, geçtiğimiz yıllarda mobil platformlar için kullanıma sunduğu Firefox Focus isimli uygulamada bazı önemli değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklik ile birlikte gizlilik odaklı mobil tarayıcının tasarımı baştan aşağı yenilendi, bazı özellikler eklendi. Ayrıca tarayıcının logosu da değiştirildi.

Minimal tasarımı ile dikkat çeken Firefox Focus, artık daha kolay bir kullanıma sahip. Uygulamaya kısayol özelliği eklendi. Kullanıcılar bu sayede sık ziyaret ettiği internet sitelerine tek dokunuş ile erişebilecek.

Mozilla tarafından yayımlanan güncelleme ile birlikte Firefox Focus karanlık moda da sahip oldu. Böylelikle kullanıcılar gözleri rahatsız olmadan uygulamada vakit geçirebilecek. Elbette bu bir seçenek olarak eklendi. Yani kullanıcılar istediği zaman aktif hale getirebilecek.

Kullanıcılar artık mobil tarayıcının kaç izleyiciyi engellediğini görebilir. Uygulamaya ayrıca "İzleme Koruma Kalkanı" isimli yeni bir simge eklendi. Bu simgeye adres çubuğuna dokunarak erişebilirsiniz. İzleme Koruma Kalkanı simgesi üzerinden izleme engelleme özelliği hızlı ve pratik bir şekilde kapatılıp açılabilecek.

Firefox Focus'un Android uygulaması yeni parola özelliklerine sahip oldu. Yeni özellikler sayesinde yeni şifre oluşturmak daha kolay hale geldi. Ayrıca popüler mobil uygulama otomatik şifre doldurma özelliğine de sahip oldu. Böylece Twitter veya Instagram gibi uygulamalara giriş yaparken tarayıcıya kaydettiğiniz şifreler sayesinde otomatik doldurma işlemini gerçekleştirebileceksiniz.

Firefox hesabı olan kullanıcılar, şifrelerini hem mobil hem de masaüstü cihazları ile senkronize edebilir. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren yeni parola özelliklerinin 2021 yılında iOS uygulamasına da gelmesi bekleniyor.

Firefox Focus Nedir, Nasıl İndirilir?

Gizlilik odaklı bir web tarayıcısı olan Firefox Focus, ilk olarak 2016 yılında mobil platformlar için kullanıcıların kullanımına sunuldu. Karanlık moda sahip olan uygulamada çevrim içi izleyicileri engelleme özelliği yer alıyor. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan mobil tarayıcı, Android ve iOS platformlarında bulunuyor.

Mozilla'nın gizlilik odaklı tarayıcısının yeni tasarımı ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.