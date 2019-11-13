Firefox Lite 2.0 Çıktı! İşte Özellikleri

Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcısı bulunan Firefox, Firefox Lite 2.0 isimli yeni internet tarayıcısını yayına aldı. Firefox Lite 2.0 kullanıcıların beğenisine sunuldu. Gelin hep beraber Firefox Lite 2.0'ın neler sunduğuna ve kaç MB yer kapladığına yakından bakalım.

Firefox Lite 2.0 Neler Sunuyor?

Firefox Lite 2.0 ile beraber web sayfaları daha hızlı yükleniyor. Turbo Mod sayesinde arama sonuçları çok daha hızlı bir şekilde karşınıza çıkıyor. Akıllı alış veriş araması özelliği sayesinde aradığınız ürünlerin fiyatları tüm sitelerden toplanılıyor ve karşınıza çıkarılıyor. Bu sayede ürünün en ucuz hangi sitede olduğunu kolayca öğrenebilmektesiniz.

100'den fazla popüler ücretsiz oyunu tarayıcı üzerinden oynayabilmektesiniz. Popüler haber sekmesi sayesinde gündemde ne olup bittiğinden haberdar olabilmektesiniz. Özel mod sayesinde internette gezinirken geçmiş bilgisi, şifre bilgisi ve çerezler kayıt edilmiyor. Özel modda ayrıca can sıkan reklamlar da %100 olarak engelleniyor.

Gece modu sayesinde Firefox Lite 2.0'ı kullanırken gözleriniz yorulmuyor ve uygulama daha az güç tüketiyor. Firefox Lite 2.0 sadece 5 MB yer kaplamakta.