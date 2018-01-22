Firefox Quantum 58 Çıktı, Hemen İndirin!

En hızlı tarayıcı olma iddiasıyla geçtiğimiz aylarda Firefox Quantum'u yayınlayan Mozilla, kullanıcılardan aldığı geri bildirimler ışığında tarayıcının yeni sürümünü yayınladı. Firefox 58 sürümünde, yeni bir akış derleyicisi, iki aşamalı bir taban derleyicisi, bu derleyici sayesinde WebAssembly'de gözle görülür bir hız farkı ve Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarına karşı tedbirler yer alıyor.

Çıkış yaptığı andan itibaren piyasaya büyük ses getiren Firefox Quantum, devrim niteliği taşıyan hızıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Önceki Firefox sürümlerine göre çok hızlı olmasıyla dikkat çeken Quantum sürümü, bellek kullanımını ciddi oranda azaltmış ve performans olarak rakipleri karşısında kullanıcılarına önemli avantajlar sunmuştu. Şimdi ise Firefox 58 adını taşıyan yeni sürüm Linux, MacOS ve Windows işletim sistemleri için yayınlandı.

Firefox 58 sürümüne baktığımızda ilk olarak yeni bir akış derleyicisinin eklendiğini görüyoruz. Kodlar indirilirken onları derlemeye başlayan bu derleyici, hız konusunda tarayıcıya önemli bir avantaj sağlayacak. Diğer yandan iki aşamalı bir taban derleyicisinin olduğunu da söyleyelim. Bu derleyicinin en önemli özelliği kodları 15 kat hızlı derleyebilmesi ve WebAssembly'de gözle görülür bir hız farkı oluşturması. Meltdown ve Spectre güvenlik açıklarına karşı tedbirlerin olduğunu da unutmayalım.

Yarın (23 Ocak) itibarıyla resmi olarak güncellenecek olan Firefox 58 sürümünü Mozilla'nın sunucuları üzerinden erkenden indirebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Tamindir üzerinden yeni sürümü edinmeniz de mümkün: