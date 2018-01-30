Firefox Reklamlı Tarayıcı Sekmelerinin Testine Başladı

Mozilla'nın Quantum sürümüyle baştan yarattığı, çok daha performanslı hale getirdiği Firefox internet tarayıcısı için yeni bir reklam görüntüleme sistemi düşünülüyor. Bu yeni sistem, tarayıcı sekmeleri üzerinde sponsorlu hikayelerin gösterilmesi temeline dayanmakta.

Günümüzde birçok internet tarayıcısı kendi reklam engelleme araçlarını kullanıcılara sunmakta. Bunun sebebi ise internet sitelerinde gösterilen bazı reklamların rahatsız edici, uygunsuz olabilmesi ve reklamların, 3. parti yazılımlar aracılığıyla belli kaynaktan yayınlanan reklamları gösterecek şekilde değiştirilmeleri. Mozilla'nın testine başladığı sponsorlu reklam içeren sekmeler ise bu duruma karşı alternatif bir çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Mozilla, yaptığı açıklamada internet üzerinde yer alan reklamların çoğunun düşük kaliteli içerikler ve click-bait türündeki tık avcılığı olmasından şikayet etmekte. Bu da sonuçta gezinti deneyimimizi kötü etkileyen bir durum. Mozilla, mevcut reklam sisteminin çökmüş olduğunu ve reklamların kullanıcı bilgisi güvenliğine önem vermediğini, şeffaf olmadığını, kontrol edilmediğini sözlerine ekliyor. İşte bu nedenle Mozilla, reklamları kendi eliyle denetleyip sekmelere yerleştirerek kontrolü sağlayacağını iddia ediyor.

Firefox sekmelerinde sponsorlu hikayelerin gösterilmesini Pocket adlı tarayıcı aracı sağlayacak. Hatırlanacağı üzere Mozilla internet sitelerini sonradan okuyabilmeniz için kaydetmenizi sağlayan bu uygulamayı geçtiğimiz sene satın almıştı. Demek ki Mozilla'nın hedefi daha önceden belliymiş ve reklamlı sekmeler planlı bir değişiklikmiş.

Sekmelerde "kişiselleştirilmiş" sponsorlu hikayeleri test etmeye başlayan Mozilla'nın bu özelliği öncelikle Amerika'da kısıtlı bir kullanıcı üzerinde deneyeceği, testlerin bir süre daha devam ettikten sonra özelliğin Firefox'a ekleneceği bilgisi paylaşılmakta.