Firefox'tan Abonelik Ücretiyle Reklamsız İnternet Deneyimi

Bildiğiniz üzere Mozilla Vakfı'nın kar amacı gütmeden geliştirdiği Firefox'un gelir kapıları zaman zaman açılıyor. Şimdi Firefox'un yeni özelliği sayesinde abonelik ücreti karşılığında daha özel bir Firefox deneyimi yaşayabileceksiniz.

Mozilla vakfı sunduğu hizmetlerin giderlerini karşılayabilmek adına bağışlara ve ortaklıklara güveniyor olsa da faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmek için verdiği mücadeleler konusunda sıkıntı çekiyor. Yeni başlatılan bir program kapsamında kullanıcılar aylık ücretlerle özelleştirilmiş bir tarayıcı kullanacak.

Firefox'un yeni paralı sisteminin ana özelliği r eklamları kaldırmak üzerine kurulu olmasına rağmen aboneliğin başka özellikleri de bulunuyor. Firefox'a abonelik yaptıran kullanıcılar Firefox ile senkronizasyonda olan tüm platformları kullanabilecek. Kullanıcılar cihazlar arasında geçiş yapabilecek ve diğer cihazlarda kaldığı yerden devam edebilecek.

Firefox Ad-free sistemi için aylık 5 dolar ücret isteyen Mozilla'nın ayrıca kullanıcılara bir anket sunduğunu da belirtelim. Bu ankette kullanıcıların neden abonelik satın aldığını, neler yapacaklarını soran Mozilla, böylelikle abonelik sistemini de şekillendirmek istiyor. 5 dolarlık Firefox hizmetiyle ilgileniyorsanız bu adresi ziyaret edebilirsiniz.