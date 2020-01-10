Firefox'u Hemen Güncelleyin! İşte Sebebi

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Firefox'ta güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik açığı tespit edildikten hemen sonra kapatıldı.

Firefox Tehlike Saçıyor!

Firefox'ta çok ciddi bir güvenlik açığı tespit edildi. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'na göre Firefox'ta yer alan güvenlik açığı saldırganların bilgisayarınızı ele geçirmesine izin verebilir. Firefox yetkilileri hızlıca aksiyon alarak yeni bir güncelleme yayınladı. Firefox'ta yer alan güvenlik açığı yapılan güncelleme ile giderildi.

Eğer cihazınızda Firefox yüklü ise tarayıcıyı en kısa sürede güncelleyin. Güncellemeyi yapmayan kullanıcıların bilgisayarlarında güvenlik açığı halen yer almakta. Bundan dolayı uygulamayı güncel tutmanızı öneriyoruz. Mozilla sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"7 Ocak 2020 Salı günü Çinli güvenlik şirketi Qihoo 360, yerel bir ağa yönelik saldırıların bir parçası olarak kullanılan bir güvenlik açığı bildirdi. Ertesi sabah bu güvenlik açığını gidermek için Firefox güncellemeleri göndermeye başladık."

Yeni güncelleme şu anda tüm Firefox kullanan cihazlara gönderildi. Mozilla, güvenlik açığını kimlerin kullandığı veya korsanların kimi hedeflediği hakkında daha fazla bilgi olup olmadığını açıklamadı.

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