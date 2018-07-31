Firefox'un Logosu Değişiyor! İşte Yeni Tasarımlar

En çok kullanılan internet tarayıcılarından bir tanesi olan Firefox önemli bir değişiklik yapmak için hareket geçti. Tarayıcının geliştiricisi Mozilla, Firefox logo değişimi yapmak istediklerini ve bunun için kullanıcılardan destek beklediklerini söyledi.

Yapılan resmi açıklamayla yapılan değişikliğin sadece Mozilla’nın amiral gemisi Firefox’un logosunu değiştirmekten ibaret olmadığı, Firefox’a bağlı bütün ürünlerin yeniden tasarlanacağını kaydedildi. Mobilden VR başlıklarda kullanılan tarayıcılara kadar tam bir “bahar temizliği” yapmak için harekete geçen Mozilla, iki farklı tasarım seti paylaşarak, hangisinin daha iyi olduğunu sordu. “Simge olarak hızla hareket eden tilki ve kuyruğu, bütün ürün ailesini tanımlamak için yeterli değil.” açıklamasını yapan Mozilla, bu sebeple yeni bir logo tasarlayarak tarayıcı haricinde bütün ürünlerini kapsayan bir tasarım bulmak istediklerini dile getirdi.

Takipçileriyle iki farklı “tasarım sistemi yaklaşımı” paylaşan şirket, alacağı geri dönüşler sonrasında yeni tasarımlar ortaya çıkarabileceğini ya da paylaşılan tasarımlarda çeşitli yenilikler yapabileceğini ifade etti. “Her bir simge, birkaç aşamalı iyileştirme aşamasından geçecek ya da şu anda ürün lansmanları arasında tamamen değişecek” diyen Mozilla, “önemli olan bir tür sistem bulabilmek” açıklamasını yaptı. Mozilla böylece bu yıl içerisinde ikinci büyük değişikliği için harekete geçmiş oldu. Aralık ayında daha sade ve hızlı olduğu söylenen Firefox Quantum ile kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, yeni tarayıcısı için logo değişikliği yapmıştı.

Sizce yukarıda yer alan Mozilla Firefox tasarımlarından hangisi daha iyi duruyor? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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