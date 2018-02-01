Firefox'unuzu Hemen Güncelleyin!

Salı günü itibarıyla Firefox Quantum kullananları ilgilendiren önemli güvenlik açığı haberleri yapılmış ve çokça kullanılan internet tarayıcısının barındırdığı büyük güvenlik açığı sebebiyle kullanıcıların tehlikede olduğu söylenmişti. Mozilla, bugün yayınladığı Firefox Quantum güncellemesi ile birlikte güvenlik açığını giderdi.

“Chrome öncelikli HTML dosyalarının yeterince temizlenememesi sebebiyle” hackerların, Firefox üzerinden açılan kimi dosyalar aracılığıyla bilgisayarlara ulaşabildikleri ve önemli belgeleri ele geçirebildikleri ortaya çıkarılmıştı. Bu yolla bilgisayara ulaşan birinin, yeni program yükleme, şifreleri değiştirme ve kullanıcı verilerine ulaşma gibi şeyler yapabildiği söylenirken, kimi durumlarda bunun çok tehlikeli olduğunun altı çizilmişti.

Firefox’un Android, iOS ve Amazon TV sürümlerinin etkilenmediği güvenlik açığının sadece masaüstü kullanıcıları için tehlike oluşturduğu belirtilirken, Firefox’u geliştiren Mozilla konuya hemen el atarak, yeni bir güncelleme çıkardı.

Firefox 58.0.1. olarak adlandırılan güncelleme bugün itibarıyla yayınlanırken, yukarıda bahsi geçen açığın tamamen kapatıldığı ve güncellemeyi yapan kullanıcıların herhangi bir dosyayı Firefox üzerinden açmaları suretiyle bir güvenlik açığıyla karşı karşıya kalmayacakları söylendi. Geçen hafta çıkan Firefox 58 ile birlikte kurulması durumunda daha efektif olacağı söylenen güncellemenin, Firefox kullanıcıları tarafından hemen indirilmesi gerektiği de tekrar tekrar vurgulandı.