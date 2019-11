Firefox Web Tarayıcısı 15 Yaşında!

Firefox'u web tarayıcınız olarak kullanmasanız bile, internet pazarındaki etkisini inkar etmek pek mümkün değil. B ugün itibarıyla Firefox, 15 yaşına girdi ve Mozilla'dan yeni haberler geldi.

10 Kasım 2004 yılında kullanıma sunulan Firefox 1.0, ilk olarak Phoenix ismiyle kullanıma açılmıştı. Ancak tarayıcının profili aslında bundan çok daha eskilere dayanıyor. 1994’te ilk kez Firefox Netscape Navigator ismiyle tanınan tarayıcı, iptal edilmiş ve açık kaynak kodları Firefox'da kullanılmıştı.

A lot has changed in the last 15 years.



What hasn't is our commitment to creating an open, diverse and secure internet. https://t.co/OMfzKZ509W