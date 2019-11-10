Firefox Web Tarayıcısı 15 Yaşında!

Firefox'u web tarayıcınız olarak kullanmasanız bile, internet pazarındaki etkisini inkar etmek pek mümkün değil. B ugün itibarıyla Firefox, 15 yaşına girdi ve Mozilla'dan yeni haberler geldi.

10 Kasım 2004 yılında kullanıma sunulan Firefox 1.0, ilk olarak Phoenix ismiyle kullanıma açılmıştı. Ancak tarayıcının profili aslında bundan çok daha eskilere dayanıyor. 1994’te ilk kez Firefox Netscape Navigator ismiyle tanınan tarayıcı, iptal edilmiş ve açık kaynak kodları Firefox'da kullanılmıştı.

A lot has changed in the last 15 years.



What hasn't is our commitment to creating an open, diverse and secure internet. https://t.co/OMfzKZ509W — Firefox 🔥 (@firefox) 8 Kasım 2019

Özellikle kar amacı gütmeden sunulmasıyla dikkat çeken ve son birkaç yıl içerisinde daha hızlı Rust programlama diline geçiş yapan Firefox, aynı zamanda "Project Quantum" ile gelişmeyi hızlandırdı. Tarayıcının Android sürümü Play Store'da Firefox Preview olarak mevcut.

Mozilla'nın sosyal medya adreslerinden yapılan açıklamalarla kutlanan Firefox'un 15. yaşı, kullanıcıları da memnun etmiş durumda. Pek çok kullanıcısını Chrome ve Opera'ya kaptıran Firefox, yine de web pazarında önemli bir kitleye hitap ediyor.