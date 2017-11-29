Firmalardan Gelen İstenmeyen Mesajlar Tarih Oluyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, istenmeyen mesajların engellenmesi amacıyla yeni bir sistem kurduklarını söyledi.

Yeni sistemde kullanıcının verdiği onayın, aynı anda oluşturulan havuza düşeceğini belirten Tüfenkci, “Ticari elektronik iletilere ilişkin süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilecek. Böylece mevzuata uygun şekilde ileti gönderimi yapılabilecek ve vatandaşların rahatsızlığı en aza indirilecek" dedi.

Ortak havuza şikayeti yapan kişinin iletişim bilgilerinin kontrol edileceğini ifade eden Tüfenkci, daha önce verilen onay varsa, firma ile ilgili işlem yapmayacaklarını ancak onay verilmemiş ise iletiyi gönderen firmaya ceza kesebileceklerini belirtti.

Tüfenkci, yeni uygulamanın 2018’de başlayacağını belirtti.

12 Milyon Lira Ceza Kesildi

Kullancılara reklam amaçlı olarak kendi istekleri dışında mesaj göndermek geçen yıllarda yasaklanmıştı. Ancak halen çoğu firma, benzer mesajları gönderiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na göre, 328 bini SMS, 7 bini e-posta, 21 bini sesli aramalara ilişkin toplam 356 bin şikayet geldi. Firmalara 12 milyon lira idari para cezası kesildi. Yeni sisteme göre, tüketicinin onayı dışında mesaj gönderen firmalara 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tekrarlandığında ise ceza 20 bin liraya kadar yükselecek. Cezalar, il ticaret müdürlükleri aracılığıyla kesilecek.

Cep'ten Konuşmada Avrupa Şampiyonuyuz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre Türkiye 441 dakikalık mobil kullanım süresiyle, en yakın rakibi Makedonya’ya(295) 146 dakika fark atarak Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca, Türkiye 2012 yılından beri Avrupa’da en çok mobil konuşma yapan ülke konumunda bulunurken, Türkiye’yi 295 dakikayla Makedonya, 271 dakikayla İtalya, 270 dakika ile de Romanya takip etti.

2017 yılının ikinci çeyreğinde mobil trafik 63,84 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 1,91 milyar dakika olarak gerçekleşti. Gerçekleşen konuşma trafiğinin yüzde 93,2’sini mobilden yapılan konuşmalar oluşturdu.