Fırsatçılar, Yerli Otomobil Togg'un Domainlerini Alıp Satışa Sundu: 5 Milyon TL!

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan yerli otomobil Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. Bu durum, Togg'un popülerliği sebebiyle kaçınılmaz bir durum olsa da vatandaşların bu tip durumlara karşı dikkatli olması gerekiyor.

toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi benzeri alan adları, 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Bazı ilanların fiyatının Togg’dan daha pahalı olması dikkat çekiyor.

Onlarca Alan Adı Satışa Sunulmuş Durumda

Bazı ilanların açıklama kısmında "Ülkemizin gururu yerli ve milli olan aracımız Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır." gibi ifadeler yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde fiyatının açıklanmasıyla ön sipariş süreci başlayan Togg'un standart modelinin 953 bin TL'den satışa sunulacağı açıklanmıştı.

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