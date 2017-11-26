Firstage ile Artık Müzisyenleri Cebinizde Taşıyabilirsiniz

Bildiğimiz gibi günden güne sanal gerçeklik uygulamalarının sayısı artıyor. Bunlar arasına bir yenisi daha eklendi. Firstage isimli bu uygulamanın başarılı ve aynı zamanda da çok zevkli olduğunu söyleyebiliriz.

Firstage, artırılmış gerçekllik uygulaması sayesinde artık sevdiğiniz müzisyenlerin ya da grupların konserlerini cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Evet, tabii böyle söyleyince biraz karmaşık gelmiş olabilir. Sizin için biraz daha açalım: Artırılmış gerçeklik özelliği sayesinde bu uygulama, sevdiğiniz sanatçıları odanıza, ofisinize ya da bulunduğunuz herhangi bir ortama taşıyabiliyor. Telefon ekranınızı kullanarak bulunduğunuz ortamı görüntüleyebiliyorsunuz ve kamerayı nereye çevirirseniz sanatçılar ekranınızda konserler vermeye başlıyorlar.

Bu uygulama çevrenizi sanal sanatçılar için sanal bir sahneye dönüştürüyor. Bu sahne bir masanın üzeri, bir otobüs durağı ya da bir pastanın üzeri olabiliyor. Mesela en sevdiğiniz grup odanızın ortasındaki sehpada konser verirken, siz koltuğunuzda oturmuş ayaklarınızı uzatmış bir şekilde keyifle onları dinleyebiliyorsunuz.

Konserleri hatta bazı festivalleri evinize taşıyabilmenizin yanında sanatçılara para verip puan kazanabiliyor ve kazandığınız puanlara göre ekstra içerikleri görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta GPS'i etkinleştirip yerel sanatçıları bile keşfedebiliyorsunuz. Siz de sevdiğiniz sanatçıları her an yanınızda taşıma deneyimini yaşamak istiyorsanız bu uygulamayı Google Play Store ya da App Store'dan indirebilirsiniz. İyi eğlenceler!