Fisker, Ocean ile Geri Dönüyor

2010 yılında yüksek profilli bir elektrikli araç firması olarak sektöre giriş yapan Fisker, Tesla’ ya rakip olarak gösteriliyordu. Ancak firma 2013 yılında sektörden çekilmişti.

Henrik Fisker tarafından kurulan şirket, 2022 yılında üretimi planlanan Ocean model elektrikli aracı ile sektöre dönüş yaptı.

EV bataryaya sahip olacak elektrikli aracın özellikleri dikkat çekici. Tek veya çift motorlu versiyonlar şeklinde üretileceği söylenen Ocean model araç, 80kWh civarında bir pil gücüne sahip olacak ve 250-300 mil arasında yol alabilecek. Aracın bataryası için lityum iyon hücreleri kullanılacak.

Ocean, Yılın En Çevreci Aracı Olacak Gibi Görünüyor

Aracın tavanı, her yıl 1.000 mil menzile eşdeğer bir güç üreteceği söylenen güneş panelinden oluşuyor. İç kısımda ise hayvansal ürün kullanılmadığının altı çiziliyor. Araç içinde yer döşemeleri için balık ağlarından geri kazanılan naylonlar kullanılıyor.

Elektrikli araç tercih edilmemesinin nedeni olarak, uzun yol gitmenin riskli olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Fisker yetkilileri, araçta Electrify America ile DC hızlı şarj sistemi kullandıklarını, 30 dakika içerisinde pilin şarj durumunun %15’den %80’e çıkabilme kapasitesinin olduğunu belirtiyor.

Bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı'nda araç ile ilgili daha fazla bilgi açıklayacak olan Fisker firması, Ocean model aracı ile Tesla’ ya güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor.