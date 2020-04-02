Fitbit Charge 4 Akıllı Bileklik Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Fitbit Charge 4 Hindistan’da tanıtıldı. Yeni ve geliştirilmiş özelliklerle gelen ancak tasarımını koruyan yeni Fitbit Charge, tek şarjla 7 güne kadar kullanım sunuyor. Havacılık sınıfı alüminyumdan yapıldığı söylenen bileklik, GPS, uyku takibi ve Fitbit Pay özelliklerine de sahip. Fitbit Charge 4 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Fitbit Charge 4 Özellikleri

Fitbit Charge 4, arkadan aydınlatmalı OLED geri tonlu dokunmatik ekrana sahip. Tek şarjla bir haftaya kadar dayanabiliyor ancak GPS sürekli kullanıldığında iki saat içerisinde pil tamamen bitiyor. Son 30 gün için yedi günlük detaylı hareket ve kalp atış hızı verilerini ve günlük toplamları gösterebiliyor. Bluetooth 4.0 ve 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip olan bileklikte 3 eksenli ivmeölçer, optik kalp atış hızı monitörü, GPS, NFC ve altimetre sensörleri bulunuyor. Ayrıca titreşim motoruna sahip.

Fitbit Charge 4, dinlenme kalp atış hızını da kaydedebilen 7/24 kalp atış hızı monitörü ile donatılmış. Kullanıcılar daha iyi takip için yağ yakma, kardiyo, en yüksek kap atış hızı bölgelerini özelleştirebiliyor. Uygulama aracılığıyla kan dolaşımındaki oksijen seviyesi değişkenliğini tahmini gösteren bir SpO2 sensörü var. Fitbit, kullanıcıların aktivitelerinin genel sağlıklarına nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olan bir Aktif Bölge Dakikaları özelliği eklemiş. Uyku takibi işlevselliği, hafif, derin ve REM uyku aşamalarında süreyi takip ediyor ve kullanıcının uyku kalitesini anlaması için bir uyku puanı veriyor. Fitness takipçisi ayrıca tüm gün aktivite takibi, rehberli nefes alma seansları ve hedefe dayalı egzersiz modları sunuyor.

Charge 4, kullanıcıların telefonlarında Spotify uygulamasında çalan müziği kontrol etmelerini sağlıyor. Bilekliğin ekranı kullanıcılara aramalar, mesajlar, uygulama uyarıları başta olmak üzere çeşitli bildirimler sağlayabiliyor. Günlük kontrol paneli kullanıcının tüm aktivite istatistiklerini (adım, yakılan kalori, kalp atış hızı ve daha fazlası) gösteriyor. Saat arayüzleri özelleştirilebiliyor.

Fitbit Pay özelliği ise kullanıcıların Fitbit uygulamasındaki Wallet’a kredi ve banka kartlarını eklemelerine izin veriyor ve ardından bileklik temassız ödemelerde kullanılabiliyor. Özel kadın sağlığı seçenekleri döngüleri izleme, semptomları kaydetme ve daha fazlasına yardımcı oluyor. Fitbit uygulaması Android ve iOS için indirilebiliyor. Kutudan farklı bilek ölçüleri için hem küçük hem de büyük kordonlar/kayışlar çıkıyor.

Fitbit Charge 4 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Fitbit Charge 4 bileklik henüz ülkemizde satışa sunulmadı. Amerika’da ön siparişler açıldı, 13 Nisan’da da gönderilmeye başlanacak. Siyah, Gülağacı ve Fırtına Siyahı/Mavi varyantları 149.95 dolar, özel sürüm 169.95 dolardan satışa çıktı. 3 aylık ücretsiz Fitbit Premium deneme teklifi sunuluyor.