Fitbit’in Yeni Akıllı Saati 'Versa 2' Sızdırıldı

Şimdiye kadar daha çok fitness saatleriyle tanıdığımız Fitbit, giderek normal akıllı saatlere doğru geçiş yapmaya başladı. Eğer yeni bir akıllı saat arıyorsanız, Fitbit’in sizin için güzel bir önerisi var.

TizenHelp tarafından sızdırılan yeni görsellere göre, Fitbit’in yeni nesil akıllı saati Fitbit Versa 2 olacak gibi görünüyor.

Aslında bu görseller, Versa 2’nin ilk sızıntı haberi sayılmaz. Daha önce cihazın render görüntüleri de çevrimiçi ortama sızdırılmıştı. Ancak yeni görseller sayesinde, cihazda yer alması muhtemel özellikler hakkında fikir yürütebiliyoruz. Örneğin beklenen özelliklerden bir tanesinin Amazon Alexa entegrasyonu olduğunu söyleyelim. Yani Alexa desteğine sahip diğer cihazlarınızı, Fitbit’in yeni akıllı saati üzerinden kontrol edebileceksiniz.

Ayrıca Versa 2’de Spotify entegrasyonu da mevcut gibi görünüyor. Bu da demek oluyor ki Spotify şarkılarınızı akıllı saatinizde depolayabilirsiniz. Ancak şarkılarınızı cihazınıza indirebilmek için muhtemelen bir Spotify Premium hesabınız olması gerecektir.

Fitbit Versa 2’nin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak görünüşe göre 15 Eylül’de tanıtılacak. IFA 2019 da yaklaşıyor, dolayısıyla Fitbit’in yakın zamanda bir duyuru yapması da muhtemel.