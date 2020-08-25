Fitbit Her Bütçeye Yönelik Üç Yeni Akıllı Saat Tanıttı

Fitbit uzun süredir süren sessizliğini bozarak üç yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıktı. Peki Sense, Versa 3 ve Inspire 2 olarak adlandırılan bu modeller kullanıcılara neler sunuyor? İşte yeni modellerin teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak ettiğiniz detaylar!

Fitbit Sense Özellikleri ve Fiyatı

Sense, modern yaşamın stresi ile başa çıkmanıza yardımcı olan çeşitli özellikler ile birlikte geliyor. Şirketin yeni amiral gemisi olan bu modelin kalp atış hızındaki değişiklikleri izlemek ve olası sorunları takip edebilmek adına elektrokardiyogram ile geldiğinin altını çizelim. Ayrıca cilt sıcaklığınızı ölçebilmek için özel bir sensör ve stres seviyesini ölçebilen elektrodermal aktivite sensörü de bulunuyor.

25 Ağustos tarihinde ön siparişe sunulan Fitbit Sense, 329 dolar fiyat etiketi ile tüketicilerin karşısına çıktı. Yeni modelle ilgili daha fazla detaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fitbit Versa 3 Özellikleri ve Fiyatı

Fitbit'in yerleşik GPS'e sahip ilk akıllı saat modeli olan Versa 3, diğer sensörlerle birlikte akıllı telefon taşıma gereksiniminizi ortadan kaldırabilir. Bu, akıllı telefona ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmese de spor ve çeşitli aktiviteler sırasında yanınızda taşımanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

25 Ağustos tarihinde ön siparişe sunulan Fitbit Versa 3, 229 dolar fiyat etiketi ile tüketicilerin karşısına çıktı. Yeni modelle ilgili daha fazla detaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fitbit Inspire 2 Özellikleri ve Fiyatı

Diğer iki modelin aksine 'akıllı bileklik' kategorisinde konumlanan Inspire 2, daha uygun fiyata sahip bir egzersiz izleyicisi olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanan bu cihazda mevcut nesile göre pek çok iyileştirmenin yapıldığını görüyoruz. Tabii ki fiyatından dolayı üstteki iki modelde olduğu kadar geniş bir liste ile karşı karşıya değiliz.

25 Ağustos tarihinde ön siparişe sunulan Fitbit Inspire 2, 99 dolar fiyat etiketi ile tüketicilerin karşısına çıktı. Yeni modelle ilgili daha fazla detaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz Fitbit Sense, Versa 3 ve Inspire 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller fiyatları ve teknik özellikleri ile birlikte iyi bir rakip olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.