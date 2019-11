Five Nights at Freddy's Oyunlarının PS4, Switch ve Xbox One Tarihi Duyuruldu

Bu ayın ortalarına doğru yapılan açıklama ile Five Nights at Freddy's oyunlarının Switch sahipleri ile buluşacağı duyurulmuştu. Bugün geliştirici Clickteam yeni bir açıklama yaparak serinin ilk dört oyununun PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacağını duyurdu.

Yaratıcısı Scott Cawthon olan serinin ilk oyunu 2014 yılında satışa sunulmuştu. Çıkışıyla birlikte bir anda popülerleşmesi karşısında iki yıl içerisinde beş ana oyun satışa sunulmuştu. Senaryo boyunca oyuna adını veren Five Nights at Freddy's restoranının 12.00 - 06.00 arasında çalışan güvenlik görevlisi rolündesiniz ve güvenlik kameraları ile kapıları kontrol ediyor ve gece vakti davranışları tahmin edilemez olan Freddy Fazbear ve arkadaşlarına karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Five Nights at Freddy's 2 oyununda yeni bir güvenlik görevlisinin rolüne bürünüyorsunuz. Ayrıca Freddy Fazbear ve arkadaşlarına yenilerinin de katılıyor olmasının yanı sıra döneminin en güncel yüz tanımlama teknolojisi ve yerel suçlu veritabanıyla bağlantılı olarak satışa sunulmuştu.

Five Nights at Freddy's 3 ise Five Nights at Freddy's restoranının kapanmasından otuz yıl sonraki bir zamanda ve Fazbear Entertainment restoranlarından kurtarılan ekipmanlar ile kurulan Fazbear's Fright: The Horror Attraction mekanında geçiyor. Oynanış olarak pek farklı olduğunu söyleyemeyiz ama bu defa iki ayrı güvenlik kamerasını kontrol etmek durumundasınız. Her bir kamera odası, koridorları ve havalandırma sistemini gösteriyor. Amacınız ise olumsuz bir durumun olup olmadığını kontrol etmek ve herhangi bir arıza yaşanması durumunda da sistemleri yeniden başlatmak olacak.

Son olarak, Five Nights at Freddy's 4 önceki üç oyundan çok farklı olarak bir evde geçiyor ama Freddy Fazbear, Chica, Bonnie ve Foxy sizi yalnız bırakmıyorlar. Bu defa bir çocuğun rolünü üstleneceğimiz devam oyununda, günün ilk ışıklarına kadar odanın iki tarafındaki kapıları, odadaki gömme dolabı ve tam arkanızdaki yatağı tehlikelere karşı kontrol etmeniz gerekiyor. Kendinizi tehlikelere karşı sadece bir el feneri ile savunabiliyorsunuz ama bu el feneri sadece düşmanlarınızı uzaklaştırmanıza yardım ediyor.