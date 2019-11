Five Nights at Freddy's Serisinin İlk Üç Oyunu Switch için de Geliyor

Five Nights at Freddy's serisi Switch sahiplerinin de yüreklerine korku salmaya hazırlanıyor. Nintendo eShop üzerindeki listelemeye göre, serinin ilk üç oyunu bu ay Switch için de yayınlanacak.

Üçlemenin Nintendo konsolu için de satışa sunulacağı aslında uzun zamandır biliniyordu ama herhangi bir tarih bilgisi verilmemişti. Beklenen haber en nihayetinde geldi. Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's 2 ve Five Nights at Freddy's 3, 29 Kasım 2019 tarihinde ayrı ayrı olarak konsol sahipleriyle buluşacaklar. Her birinin fiyatı $7.99 olarak belirlenmiş.

Scott Cawthon tarafından yaratılmış olan serinin ilk oyunu 2014 yılında satışa sunulmuştu. İki yılda beş ana oyun ile karşımıza çıkan Five Nights at Freddy's için üç yan senaryolu oyun ve iki de kitap uyarlaması var. Ayrıca sanal gerçeklik cihazları için geliştirilmiş olan Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted'ı da söylemeden geçmeyelim.

Oynanış olarak oyuncuları birçok kez yerinden sıçratmayı başaran ani korku sahneleri ile donatılmış olan serinin ilk üç oyununda, hayali Freddy Fazbear's Pizza restoranının güvenlik görevlisi rolündeydik. 12.00 - 06.00 saatleri arasından çalışıyor ve güvenlik kameraları ile kapıları kontrol ederek hareket halindeki düşmanlarımıza karşı hayatta kalmaya çalışıyorduk.