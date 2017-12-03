Five Nights at Freddy's Serisinin Yeni Oyunu Ortaya Çıktı

Korku oyunu denilince akla gelen isimlerden bir tanesi olan Five Night at Freddy’s serisinin geliştiricisi Scott Cawthon, daha önce serinin altıncı oyununu geliştirmekten vazgeçtiğini açıklamış ve bir pizzacı simülasyonu ile dönebilirim mesajı vermişti. Bu açıklamanın ardından simülasyon oyunu ilk kez gün yüzüne çıktı.

Five Night at Freddy’s serinin ilk oyunu 2014 yılında yayınlanmış ve beklenmeyen bir ilgiyle karşılanmıştı. Kolay oynanışının yanı sıra çok farklı bir atmosfer sunmayı başaran yapım, korku oyunları arasında hemen sıyrılmış ve milyonlarca kopya satarak, Scott Cawthon’ın dünyalığını yapmasına yardımcı olmuştu. 2014’ten 2016’ya kadar seri üretime geçen Cawthon ise üst üste beş oyun yayınlamış ve beş oyunu da benzer satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Başarılı yapımcı, altı ay önce 6. oyunu geliştirmekten vazgeçtiğini, bir pizzacı simülasyonu yapabileceğini söylemişti. Açıklamanın ardından geçen altı ayın ardından Scott Cawthon, dediğini gerçeğe dönüştürmek üzere olduğunun da sinyallerini verdi.

Resmi internet sitesi üzerinde değişiklik yapan ve ana sayfayı Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator ismiyle kaplayan yapımcı, yeni oyunu hakkında henüz bilgi vermedi. Fakat ortaya yine oldukça çılgın bir oyun çıkacağı şimdiden kesin…