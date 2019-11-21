Fiyat Performans Cihazı Realme 5S Tanıtıldı!

Realme'nin fiyat performans ürünü Realme 5S tanıtıldı! İşte Realme 5S'in tüm özellikleri!

Çinli şirket Reame'nin yeni modeli tanıtıldı. Bu modelin en çok dikkat çeken kısmı tasarımı. Ancak cihazın fiyatı ve özellikleri şok ediyor. Çünkü çok uygun fiyatlı olmasına rağmen, özellikleri ilginç şekilde yüksek. Tasarımı demişken, cihazın renkleri gerçekten göz kamaştırıyor. İşte karşınızda Realme 5S!

Realme 5S'in Özellikleri!

Realme 5S, 6.51 inç büyüklüğünde Gorilla Glass 3+ ile korunan HD+ kalitesinde görüntü sunan bir ekranla beraber geliyor. Bu ekran 1600x720 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekranın hemen üstünde ise 13MP'lik görüntüler kayıt edebilen bir ön kamera yer alıyor. Kamera'dan devam edersek; arka kısımda 48MP'lik bir ana kamera yer alıyor. Hemen yanında 119 derece geniş açılı 8MP'lik bir kamera yer alıyor. Diğer iki kamera ise 2MP'lik.

Performansını Qualcomm'un Snapdragon 665 yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 4GB RAM Bellek ile destekliyor. Depolama kısmında 64GB ve 128GB seçeneklerini barındıran Realme 5S, 256GB'a kadar MicroSD kart desteği sunuyor. Tüm bu sistemi ise Android 9 Pie ile çalıştırması bekleniyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, Çift SIM kart desteği de sunuyor. Fiyatlar ise şu şekilde: Realme 5S 4GB/64GB'lık versiyon 139 Dolar. Yani yaklaşık 790TL. Realme 5S 4GB/128GB'lık versiyon ise 153 Dolar. O da yaklaşık 870TL.