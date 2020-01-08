Fiyatı ile Cep Yakan Samsung Galaxy Fold Kaç Tane Sattı?

Samsung geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Galaxy Fold modelini belirli bölgelerde satışa sundu. Peki Fold, 2019 yılında kaç tane sattı?

CEO Açıkladı!

2019 yılının başlarında tanıtılan ancak ekran tarafında yaşanan sorunlar nedeniyle birkaç aylık gecikme yaşayan Galaxy Fold, geçtiğimiz senenin sonlarına doğru belirli pazarlarda satışa sunuldu. Yaklaşık 1.980 dolar fiyat etiketine sahip olan modelin diğer akıllı telefon modellerine göre oldukça pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki henüz emekleme aşamasında olan ve türünün ilk örneği konumundaki Galaxy Fold, satışa sunulduğu zamandan geçtiğimiz senenin sonuna kadar kaç birim sattı?

Öncelikle bilmeniz gerekiyor ki Samsung bu konuda resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor. Geçtiğimiz süreçte bir şirket temsilcisi bir milyon birim satıldığını söylemişti ki iddiaların doğru olmadığı şirket tarafından yapılan reddetme açıklaması ile daha sonrasında anlaşıldı.

Şimdi, Samsung CEO'su DJ Koh yaptığı açıklama ile birlikte 400.000 ila 500.000 arasında birim satışın yapıldığını söyledi. Satış miktarı pek etkileyici gözükmese de modelin kendisine özel niş ürün kategorisi, gerçekten yüksek fiyatı, sınırlı kullanılabilirliği, başlangıçta yaşanan sorunlar ve henüz belirli pazarlarda satışta olması göz önüne alınınca pek de fena gözükmüyor.

Biraz daha ileriye bakarsak 11 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlikte muhtemelen Galaxy Fold 2 ile karşılaşacağız. İddialar yeni modelin 1.000 dolar altı bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağını gösteriyor ki bu da daha fazla müşteriye hitap edebilmeyi ve rakipleri ile fiyat dengesi kurabilmesini sağlar.

Galaxy Fold 2 ile ilgili bilinen detaylar şu aşamada oldukça kısıtlı olsa da ilerleyen günlerde daha net sızıntılar ve raporlar ile karşılaşmayı bekleyebiliriz. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.