Fiyatıyla Dikkat Çeken Nokia C21 ve C21 Plus Tanıtıldı!

HMD Global markası altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, yeni cihazlarını tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada; Nokia C serisinin son 5 yıldaki telefon satışlarının yüzde 16’sını oluşturduğu ifade edildi. HMD Global, tüketici taleplerini karşılayabilmek için C serisine iki model daha ekledi. C21 ve C21 Plus adı verilen iki cihaz, kutudan Android 11 Go ile çıkıyor.

Nokia C21 Plus Özellikleri

Gücünü Unisoc SC9863A işlemciden alan Nokia C21 Plus, 13 Megapiksel birincil+2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere çift kamera kurulumuyla geliyor. 5 Megapiksel ön kameranın yer aldığı 6,5 inç büyüklüğünde HD+ ekrana sahip olan akıllı telefon, microUSB bağlantı noktasını ve 3.5mm kulaklık girişini de bünyesinde barındırıyor.

Tercihe göre 2/3/4GB RAM ve 32/64GB dahili depolama seçenekleri olan Nokia C21 Plus’un 4000 ve 5050 mAh olmak üzere iki pil kapasiteli sürümü bulunuyor. Amiral gemisi bir model olmadığı için cihaz; 5G, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 gibi modern teknolojilere ise sahip değil. Ek olarak cihaz, Android 11 Go ile kutudan çıkıyor.

Nokia C21 Plus Fiyatı

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan Nokia C21 Plus, 100 Sterlin başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Nokia C21 Özellikleri

C21 Plus’ın daha uygun fiyatlısı olan Nokia C21 modeli, Unisoc SC9863A yonga setiyle destekleniyor. Her iki telefonun ekran özellikleri aynı olmakla beraber en önemli fark RAM kapasitesinde. C21 Plus’un 4GB RAM seçeneği varken, Nokia C21 ise 2 veya 3GB ile sınırlı. Ancak depolama kapasitesinde herhangi bir farklılık bulunmuyor.

C21 Plus’un 4.000 ve 5.050 mAh pil seçenekleri varken, Nokia C21 ise sadece 3.000 mAh batarya ile geliyor. Kamera tarafına baktığımızda, cihazda 8 Megapiksel tekli arka kamera + 5 Megapiksel ön kamera görüyoruz. C21 Plus’ta olduğu gibi çift kamera bulunmayan modelin geriye kalan tüm özellikleri aynı.

Nokia C21 Fiyatı

Android 11 Go işletim sistemiyle kutudan çıkan Nokia C21, 83 Sterlin başlangıç fiyatıyla satışta olacak.