Bilim İnsanları Fizik Kanunlarının Değişebileceğini Söylüyor

Evrenimiz kendi başına fizik kanunlarını değiştiriyor olabilir. Öyleyse, evrenin otodidaktik olduğunu veya kendi kendine yeni şeyler öğrenebildiğini de kabul etmemiz gerekiyor. Eğer bu teori doğruysa mevcut fizik yasalarımızın tümü, evrimi kontrol eden bazı üst düzey evrensel yasalara tabi olabilir.

"Değişmeyen tek şey değişimdir" sözünü hatırlarsınız.

Ama bahse gireriz ki çoğu insan bu çizginin evrenin gerçek kuralları için geçerli olduğunu düşünmüyordur. Görünen o ki Microsoft'taki araştırmacılar ve Brown Üniversitesindeki bilim adamları, fizik yasalarının aslında yavaş yavaş değişebileceğini ve kozmosu anlama arayışımızı karmaşıklaştırabileceğini düşünüyor.

Fizik kanunları değişebilir mi?

Popular Mechanics bu yılın başlarında yayınlanan "The Autodidactic Universe" başlıklı bir makale hakkında uzun bir açıklama yayınladı ve ekibin, zihin bükme hipotezini tartıştığını söyledi.

Yazarlar, henüz hakemler tarafından gözden geçirilmeyen makalede, “Evrenin yasalarını öğrenebileceği, doğal dünyanın dokusuna dokunmuş bir mekanizmaya sahip olup olmadığını soruyoruz.” diye yazdı. Popular Mechanics'in açıklaması hayvan evrimiyle de paralellikler çiziyor. Artık trilobitler veya dinozorlar yok, ancak kediler ve köpekler etraflarındaki çevreye uyum sağladıkları için hayatta kaldı, kozmos da aynısını yapmış olabilir.

Örneğin evrenin ilkel bir versiyonunda, Newton'un yer çekimi yasaları -evrendeki tüm maddelerin diğer maddeleri kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı ve merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvetle çektiği- geçerli olmayabilir. Barnard College of Columbia Üniversitesinde Fizik ve Astronomi Profesörü Janna Levin, "Zamanla, bu sistem kendi kendine öğrenecek ve bazı temel yasalar ortaya çıkacak." dedi ve şöyle devam etti:

"Eğer evren belirli bir algoritma seti ile hesaplama yapabiliyorsa, o zaman belki de kendi kendine yeni kurallar öğreten, kendi kendine öğrenen bir sistem geliştirebilir.”

Makalenin yazarları da kendi şüphelerini kabul ediyor ve çalışmalarının yeni bir teorinin oluşumunda sadece bir bebek adımı olduğu ve ek araştırma gerektirdiği konusunda uyarıda bulundu. Fizik yasalarının zamanla öğrenip adapte olabileceğini hayal etmek akıl almaz bir şey. Ama bize evrenin bileceğimizden daha garip olduğunu hatırlatıyor.

Peki ya siz kozmosun ve fizik yasalarının değişebiliyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.