Fizik Tabanlı Bulmaca Oyunu Relicta Duyuruldu

Ravenscourt ve Mighty Polygon, PC (Steam), PlayStation 4, Stadia ve Xbox One için geliştirilme aşamasında olan yeni Relicta oyununun duyurusunu yaptılar. Şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmayan oyunun eğer bir aksilik yaşanmaz ise bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor.

Yirmi ikinci yüzyılda geçecek olan Relicta, birinci kişi bakış açısından oynanan fizik tabanlı bir bulmaca oyunu oluyor. Chandra Base isimli terk edilmiş ay üssünde kapana kısılmış en üst seviye bir fizikçiyi yöneteceğiniz oyunda, manyetizma ve yer çekimini kullanarak bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

Ancak senaryonun akışı boyunca iki farklı seçeneğinizin olacağı da söyleniyor. Öyle ki bulmacaları çözerek doğrudan güvenli noktaya ulaşabileceğiniz gibi, etraftaki ipuçlarını toparlayarak hem üssün gizlerini ortaya çıkarabilir hem de insanlığın kaderini sonsuza kadar değiştirebilirsiniz.

Ravenscourt ve Mighty Polygon, Relicta oyununun duyurusuna ek olarak bir de fragman yayınladılar. Yaklaşık iki buçuk dakika uzunluğundaki fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Öte yandan Steam sayfasına da buradan erişim sağlayabilirsiniz.