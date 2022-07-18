MIT'deki Fizikçiler Karanlık Maddeyi Keşfetmek İçin Zaman Makinesi İcat Etti

Karanlık madde, varlığı keşfedildiği günden beri fizikçilerin rüyalarına girmeye devam ediyor. Evrenin %80'ini oluşturduğu tahmin edilen karanlık maddenin sırları hala keşfedilemedi. Fakat bu alanda umut vadeden gelişmeler yaşanıyor. MIT'de görev yapan fizikçiler, karanlık maddeyi keşfedebilmek için atom düzeyinde zaman makinesi icat etti.

Öncelikle zaman makinesi deyince akıllara gelenin MIT'de yapılan makineyle aynı şey olmadığını belirtmek gerekir. Bilim insanlarının ürettiği makine makro ölçekte zamanda geriye gitmeye olanak sağlamıyor. Yalnızca dolaşık atomların titreşim hareketlerini zamanda geriye sarma kabiliyetine sahip. Fakat bunu hafife almamak gerekir. Bu geriye sarma işlemi sayesinde atom saatlerinin hassasiyet düzeyi neredeyse 15 kat artırılabiliyor. Yeni yöntemle birlikte Standart Kuantum Limiti olarak adlandırılan ölçüm doğruluğu sınırı aşılabiliyor.

Zaman Makinesi Sayesinde Karanlık Maddenin Sırları Keşfedilebilir

MIT'de görev yapan fizikçiler, ürettikleri zaman makinesinde iki dolaşık atomun hareket evrimini inceliyor. Bu atomlardan biri, diğerinin zamanla geçirdiği evrimi geriye doğru sararak tekrar yaşamaya zorlanıyor. Bu sayede hareket şemaları arasındaki zaman farkını çok daha keskin bir biçimde ölçebilen araştırmacılar, şu an elimizdekilerden çok daha hassas bir atom saati yapma imkanına sahip oluyor.

Bilinmezliklerle dolu kuantum dünyasında daha hassas atom saatine sahip olmak, karanlık madde ve diğer evrenin büyük fenomenlerini ortaya çıkarmamıza yardımcı olabilir. Araştırmacılar yeni kurdukları sistemi kuantum sensörleri ile destekleyerek karanlık maddenin izlerini aramayı planlıyor. Evrenin %80'ini oluşturduğu düşünülen, ışık dahil bilinen hiçbir parçacıkla etkileşime girmeyen karanlık madde tespit edilebilirse fizik yasalarımız ve evrene dair bilgilerimizin tümü baştan yazılabilir.