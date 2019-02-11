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Fiziksel Tuşu Bulunmayan Meizu Note 9 Görüntülendi

Meizu Note 9 tenaa
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Çin’in önemli telefon üreticilerinden Meizu tarafından uzun süredir üzerinde uğraşılan Meizu Note 9 ilk kez kendini gösterdi. Çin denetleme kurulunun internet sitesinde yer alan görsellerle gün yüzüne çıkan telefon, iPhone modellerine benzerliği ile dikkat çekti.

Fiziksel düğmeleri olmaması ile ön plana çıkan Meizu Note 9, bu açıdan şirket için bir ilki ifade ediyordu. Daha önce üzerinde tuşlar olan telefon modelleri yayınlayan Meizu, yeni modelinde tuşları bir tarafa bırakmış olmasına karşın, tuşsuz tasarımı devam ettirmeyeceği de söylenenler arasında yerini aldı.

Meizu, çentik ya da köşesiz çerçeve gibi birçok popüler tasarım anlayışını takip etmekten çok kendi yolunda giden bir şirket olarak biliniyordu. Daha önceki modellerinde kendi çizgisi dışına pek çıkmayan Meizu, Note 9 modelinde birçok deneme yaptı. Arka kameraların yerleştirilmesinden çerçeve tasarımına kadar daha önce görmediğimiz adımlar atan Meizu’nun yeni modeline dair Çin denetleme durumu TENAA tarafından yayınlanan görseller ise aşağıdaki gibi oldu.

Meizu Note 9

Meizu Note 9 özellikleri

Tasarım

  • Boyutlar: 72.7 x 147.5 x 8.1 mm
  • Ağırlık: 159 Grams
  • Su koruma: Yok

Ekran

  • Ekran Tipi: IPS
  • Boyut: 6.3-inç
  • Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel
  • Ekran renkleri: 16 milyon
  • Piksel yoğunluğu: 409 ppi

Donanım

  • İşlemci: 2x 2.0 GHz Kryo 460, 6x 1.7 GHz Kryo 460, Cores: 8
  • GPU: Qualcomm Adreno 612
  • RAM: 4 GB, 6 GB, 1866 MHz
  • Depolama: 64 GB
  • microSD, microSDHC, microSDXC
  • Sensörler: Yakınlık, Işık, İvme Ölçer, Pusula, Jiroskop, Parmak izi

Yazılım

  • İşletim Sistemi: FlyMe (Android 9.0 Pie)
  • Kullanıcı Arayüzü: Modifiye 

Kamera

  • Arka Kamera: 48 MP 
  • Resim çözünürlüğü: 8000 x 6000 piksel
  • Video çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
  • Flash: Dual LED
  • Ön Kamera: 15.93 MP

  • SIM: Nano SIM
  • Dual SIM: Nano-SIM, Nano-SIM / microSD

 

Batarya

  • 4000 mAh, Li-Ion

   

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