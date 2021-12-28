Fizy'de En Çok Dinlenen Şarkılar Açıklandı (2021)

Bu yıl boyunca Fizy'de en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Peki, kullanıcılar 2021 yılında yerli dijital müzik hizmeti üzerinden en fazla hangi şarkıları dinledi? Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

2021'de Fizy'de En Çok Dinlenen Şarkılar Listesi

Edis - Martılar

Mustafa Ceceli - Öptüm Nefesinden

Buray - Alaz Alaz

Sefo - Bilmem mi?

2021 yılının bitmesine sayılı günler kala bazı platformlar yılın enlerini paylaşmaya başladı. Yerli dijital müzik hizmeti Fizy de yılın enlerini açıklayarak bu platformların arasına katıldı. Paylaşılan rapor ile beraber platformdaki en fazla dinlenen şarkılar, en fazla tercih edilen şarkıcılar dahil olmak üzere pek çok istatistiki bilgi belli oldu.

Yıl içinde Fizy isimli dijital müzik hizmetinde en çok dinlenen içerikler Edis’in "Martılar", Mustafa Ceceli’nin "Öptüm Nefesinden", Buray’ın "Alaz Alaz" ve Sefo’nun "Bilmem Mi?" isimli şarkıları oldu. Listede en dinlenen şarkıların yanı sıra yıl içinde en çok paylaşılan şarkılar da belli oldu.

Yerli dijital müzik platformunda 2021 yılında en çok paylaşılan şarkılar listesinde Sakiler'in "Dünyadan Uzay", Müslüm Gürses'in "Affet", İkilem'in "Bir Sebebi Var" ve Madrigal'in "Seni Dert Etmeler" yer aldı.

Fizy kullanıcıları bu yıl en fazla Pop, Rap, En İyiler/Best Of, Yeni Çıkan Albümler, Yöresel/Ülkesel, Oldies ve Melankolik kategorilerini dinledi. 35 milyonu aşkın tekil şarkının yanı sıra özenle oluşturulan listeler de yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı.

2021 yılında en çok dinlenen listeler arasında "Karışık Kaset", "En Yeniler (Yerli)", "fizy Top 50 Yerli", "Haftalık Keşif Listesi", "fizy Pop", "Popüler Trend", "Günün Listesi", "En Yeniler (Yabancı)", "Top 50 Unutulmaz Şarkılar Yerli" ve "fizy Top 50 Yabancı" bulunuyor.

Bu yıl Fizy platformunu tercih eden şehirlerin ilk sırasında İstanbul yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kayseri takip etti. Kullanıcılar, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Tarkan gibi şarkıcıların yanı sıra Sıla, Ebru Yaşar ve Buray gibi isimleri de dinledi.

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