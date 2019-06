Flappy Bird'ü Fortnite'a Çeviren Oyun: Flappy Royale

Mobil oyunlar arasında her zaman özel bir yere sahip olan Flappy Bird, ‘Fortnite’ versiyonuyla yeniden karşımıza çıktı!

Geliştiriciler Orta Therox ve Em Lazer-Walker, bir dönemin bağımlılık yaratan mobil oyunlardan olan Flappy Bird’e yeniden hayat verdi. Fakat bu Flappy Bird, orijinalinden biraz daha farklı.

Sonsuz şekilde kanat çırptığımız oyunu, son dönemde pek çok yapımda gördüğümüz battle royale modu ile harmanlayan ikili, ortaya ilginç bir iş çıkardı.

Flappy Royale is a 100-player Flappy-Bird inspired battle royale game now in open beta on iOS & Android!



Made by @lazerwalker and I, with help from @helvetica.



Compete in daily leaderboards, customize the heck out of your bird, and crash buses.https://t.co/uP6vIV9IZ7 pic.twitter.com/kkyFX9zRdR