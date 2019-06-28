Flappy Bird'ü Fortnite'a Çeviren Oyun: Flappy Royale

Mobil oyunlar arasında her zaman özel bir yere sahip olan Flappy Bird, ‘Fortnite’ versiyonuyla yeniden karşımıza çıktı!

Geliştiriciler Orta Therox ve Em Lazer-Walker, bir dönemin bağımlılık yaratan mobil oyunlardan olan Flappy Bird’e yeniden hayat verdi. Fakat bu Flappy Bird, orijinalinden biraz daha farklı.

Sonsuz şekilde kanat çırptığımız oyunu, son dönemde pek çok yapımda gördüğümüz battle royale modu ile harmanlayan ikili, ortaya ilginç bir iş çıkardı.

Flappy Royale is a 100-player Flappy-Bird inspired battle royale game now in open beta on iOS & Android!



Made by @lazerwalker and I, with help from @helvetica.



Compete in daily leaderboards, customize the heck out of your bird, and crash buses.https://t.co/uP6vIV9IZ7 pic.twitter.com/kkyFX9zRdR — ./orta --tsc (@orta) June 27, 2019

Flappy Royale adı verilen mobil oyun, orjinalinde olduğu gibi oldukça basit. Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ekranına dokunarak, kuşunuzun kanat çırpmasını sağlıyor ve önünüze gelen engellerin arasından geçiyorsunuz.

Fakat oyundaki asıl amaç; hepsi gerçek zamanlı olarak yanınızda kanat çırptığını görebileceğiniz diğer 99 oyuncudan daha uzun süre hayatta kalmak. Ve bu bir battle royale oyunu olduğu için, herkes elbette ki bir otobüsten atılarak oyuna başlıyor.

Ayrıca kuşunuzu sürüdeki diğer kuşlardan ayırmak için özelleştirebilir ve farklı modlarla becerilerinizi konuşturabilirsiniz.

Şu anda beta sürecinde olan Flappy Royale, temmuz ayında iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.