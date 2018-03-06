Flippy Adındaki Robot, Hamburgercide İşbaşı Yaptı

Dans ettiler, masa tenisi oynadılar hatta olimpiyatlara dahi katıldılar. Şimdi sıra mutfakta. Miso Robotics tarafından tasarlanan "Flippy" adındaki robot, California'daki bir fast-food mağazasında aşçı olarak çalışmaya başladı.

Miso Robotics tarafından "dünyanın ilk burger çeviren robotu" olarak tanımlanan Flippy, aslında ucunda spatula bulunan altı eksenli bir robotik kol. Geçtiğimiz gün California Pasadena'daki CaliBurger'de işbaşı yapan robot, her öğlen hamburger köftesi pişirecek.

Kendine özel olarak tasarlanan bir şef kıyafetine de sahip olan robotik kol, saatte 300 hamburger köftesi pişirebiliyor. Miso Robotics, Flippy'nin her köfteyi aynı mükemmellikte pişirme yeteneğine sahip olduğunu söylüyor.

Flippy, pişirme işlemi boyunca köfteleri izlemek için üzerindeki 3D termal kameraları kullanıyor. Öte yandan, Flippy'nin çalışma arkadaşları da hemen önlerindeki ekrandan pişen köfteleri takip edebiliyor.

Yaklaşık 60 bin dolar değerindeki robot, pişirme esnasında spatula ile ızgaranın yüzeyini de silebiliyor. Miso Robotics'in kurucu CEO'su David Zito, Flippy'nin uzun vadede çok işe yarayacağını söylerken, "Robotik kolun insan çalışanların yerini alma gibi bir amacı yok. Yalnızca şeflerin ve aşçıların çalışma koşullarını iyileştirmek istiyor" dedi.

CaliBurger, robotu ülke çapında 50 şubeye daha koymak istiyor. Toplamda 14 milyon dolarlık bir fona sahip olan Flippy, ününü her geçen gün daha da artırıyor. Miso Robotics, robot üzerindeki geliştirmelerin devam edeceğini ve Flippy'nin fast-food endüstrisi için çok daha işlevsel bir hale geleceğini belirtti.