Flört Uygulamasına 9000 Dolar Yatırdı: Sadece 5 Profil Buldu

Flört uygulamasına 9000 dolar yatırdı, ancak uygulamada sadece birkaç kişi olduğunu görünce dava açtı. İddiaya göre ABD merkezli bir flört sitesinde, bekar bayanlar abartıldığı kadar çok değil.

The Denver Dating Co. isimli firma, hizmetin kullanıcı tabanının kapsamını abarttığını iddia eden bir müşteri tarafından dava edildi.

29 yaşındaki Ian Cross, şirketi dolandırıcılık, sözleşme ihlali ve aldatıcı ticaret uygulamalarıyla suçlayarak Nevada merkezli HMZ Group'a dava açtı.

Yorum talebine yanıt vermeyen Denver Dating Co., kullanıcıların kapsamlı bir tarama sürecinden geçirdiklerini dile getirdi. Şirket, üyelere profesyonel bir fotoğrafçılık seansı sağladığını ve flört profilleriyle yüz yüze seanslar sunduğunu söylüyor.

Flört uygulamasına 9000 dolar yatıran adam dolandırıldı

Davaya göre Cross, "kendi yaşındaki bekar kadınlarla tanışmak için bir flört servisine katılmakla ilgilendi" ve Ocak ayında Denver Dating Co.'dan Lisa adlı bir temsilci ile bir araya geldi.

Temsilci Cross'a, şirketini diğer flört hizmetlerinden ayıran şeyin “25 ila 35 yaş aralığında çok sayıda bekar kadından oluşan veri tabanının boyutu” olduğunu ve son zamanlarda bu yaş aralığında yeni üye akını olduğunu söyledi.

Cross, Lisa'nın açıklamasına dayanarak, The Denver Dating Co.'ya üyelik için 9,409 dolar ödedi ve Şubat ayında web sitesine erişim izni aldı. Ardından, davaya göre, veritabanında 18 ila 35 yaş aralığında aktif olan sadece beş kadın olduğunu fark etti.

Dava dosyasında, "Denver Dating Co., hizmetinin kalitesi ve özellikleri hakkında kamuoyunda yanlış bir izlenim yaratmak için sahte veya hayali müşterilerin çevrim içi incelemelerini kullanıyor" ifadelerine yer verildi.

The Denver Dating Co. isimli platforma ayrıca zayıf iletişim becerilerine sahip olduğu ve yeni müşterilerle anlaşmak için "yüksek basınçlı satış taktikleri" kullandığı iddiasıyla birkaç şikayette daha bulunuldu.

Davada Cross'u temsil eden avukat Eric Coakley, Cross'un şirketle kullanıcı eksikliği hakkında temasa geçtiğini ve Denver Dating Co.'nun “bu durumla ilgili çalıştıklarını” söylediğini dile getirdi. Ancak flört uygulaması müşterisiyle iletişimi tamamen kesti.

Cross, Nisan ayında The Denver Dating Co.'ya para iadesi talep eden bir mektup yazması için Coakley'i tuttu, ancak yanıt alamadı. Böylece davadan vazgeçti. Coakley, profilleri çevrim içi olarak araştırdı ve eleştirilerin yayınlanmasından kısa bir süre önce oluşturulduklarını ve sahte göründüklerini buldu.

Tüm bu olanlardan sonra 29 yaşındaki Ian Cross, açıklanmayan miktarda tazminat istiyor.