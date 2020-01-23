Focus Home Interactive ve Blackbird Interactive, Yeni Bir Projede Birleştiler

Focus Home Interactive ve Blackbird Interactive yepyeni bir fikri mülkiyet için anlaştılar. Duyuru ise 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan PAX East 2020 sırasında gerçekleştirilecek.

Focus Home Interactive A Plague Tale: Innocence, Call of Cthulhu, Contrast, GreedFall, Styx serisi ve Vampyr gibi kaliteli yapımları bizlerle buluşturmuştu. Blackbird Interactive de Homeworld serisi ile adından söz ettirmiş olan bir stüdyo ve şu sıralarda da bir yandan Gearbox Publishing ile Homeworld 3 üzerinde çalışıyor. Malumunuz, bu ortaklık anlaşmasından oldukça sağlam bir oyun gelecekmiş gibi görünüyor.

Şimdilik pek fazla bir detay verilmiş değil ama bahsi geçen fikri mülkiyetin bilim-kurgu elementleri içereceği söyleniyor. Ayrıca bir aksilik yaşanmaz ise bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulacak.

Konu ile ilgili olarak yorumda bulunan Blackbird Interactive Kurucusu ve Üst Yöneticisi Rob Cunningham, "Focus ekibiyle çalışmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyız. BBI'nın yenilikçi yeni oyununu daha geniş bir kitleye ulaştırmaya yardım etmek için son derece uygun oldukları ilk buluşmamızda ortaya çıktı. Focus yüksek kalitede orijinal oyunlar geliştirmek için vizyonumuzu hakikaten paylaşıyorlar ve yaratmakta olduğumuz yeni dünyayı tamamıyla sevdiler. Bu olanaktan dolayı son derece şanslı ve müteşekkiriz, heyecan verici ve üretken ortaklık için heyecanlıyız!" dedi.