Fok Dışkısında Bulunan USB Bellek Sahibine Kavuştu

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosferik Araştırma Enstitüsü'nde (NIWA) çalışan bilim insanları tarafından leopar fokunun dışkısında keşfedilen USB bellek sahibine kavuştu!

Hatırlayanlar olacaktır; Yeni Zelanda’da bir fok dışkısında bulunan USB belleğin inanılmaz yolculuğunu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

Süreçten haberi olmayanlar için kısaca özet geçelim. Bu tuhaf hikaye, Kasım 2017’de bilim insanlarının leopar fokunun anatomik yapısı ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili araştırmaları için Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Oreti Plajı’ndan dışkı toplamalarıyla başladı.

Araştırmacılar, geçtiğimiz ay inceleme yapmak için dondurulmuş dışkı örneğini depodan çıkardı. Dışkının içinde bir flaş bellek keşfeden araştırmacılar, sürücüde herhangi bir veri olup olmadığını görmek için bilgisayara taktı.

USB belleğin içinden dışkının toplandığı yerden yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunan Porpoise Körfezi'nde çekilmiş onlarca video ve fotoğraf bulan bilim insanları, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Söz konusu videoda, kano üzerindeki bir kişinin denizdeki iki leopar fokunu kameraya aldığı görülüyor.

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0