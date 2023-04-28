40 Milyon TL'lik Evler Cayır Cayır Yandı: İşte O Görüntüler

İzmir, 28 Nisan gecesi akıl almaz bir yangına şahit oldu. Oldukça lüks daireleriyle tanınan, şehrin en pahalı konutlarının bulunduğu Folkart Sitesi, trafo patlaması sonrasında alevlere teslim oldu.

Yangın, dış kaplamasının çoğunluğu ahşaptan olan sitede kolaylıkla diğer dairelere sıçrayarak büyümeye devam etti. Bölgeden elde edilen görüntüler, dehşeti gözler önüne serdi.

40 Milyon TL'lik Evler Böyle Yandı!

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangın nedeniyle henüz can kaybı yaşanmadığını aktardı. Yangının toplamda 40 daireye sıçradığı iddia ediliyor. 00.41 itibarıyla yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, "Bir blok aşağı yukarı tamamen yanmak üzere. Diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. İnşallah diğer bloklara sirayet etmeden söndüreceğiz. Sevindirici olan şu; site yöneticisi yangın başladıktan sonra aşağı yukarı tüm site sakinlerini tahliye etmiş. İçeride canlı olmadığına dair bir bilgi elimizde var şu anda." dedi.

İzmir'in en pahalı konutlarından biri olan Folkart Sitesi'nin böylesine büyük bir yangına şahit olması ise eleştirilere yol açtı. Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Yangından Korunma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Turanlı şu sözleri kullandı: